Fallout 4, l'atteso aggiornamento next-gen sta per arrivare

Dopo diversi mesi di attesa, finalmente sta per arrivare l'agognato aggiornamento next-gen per Fallout 4 su Xbox Series X|S, PS5 e PC. L'update arriverà il 25 aprile, sarà gratuito e offrirà due nuove opzioni grafiche, una Prestazioni (che porterà il gioco a 60 fps) e una modalità Qualità per il massimo dell'impatto visivo.

Oltre a ciò, questo aggiornamento migliorerà diverse criticità della versione originale, oltre che presentare alcune correzioni, soprattutto quelli legati ad alcuni bug.

Anche i giocatori PC avranno miglioramenti importanti. Arriverà infatti il supporto per schermi wide e ultra-wide, oltre a correzioni per Creation Kit e una varietà di aggiornamenti alle missioni.

Ma non è tutto, Fallout 4 verrà distribuito anche su Epic Games Store e verificato per Steam Deck.

Infine, alcuni contenuti del Creation Club verranno resi gratuiti, quali: