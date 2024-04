Fallout 5 arriverà tra tantissimo tempo, mettiamoci l'anima in pace

I fan della serie Fallout che aspettano ansiosamente l'uscita del quinto capitolo dovranno armarsi di pazienza, come recentemente spiegato da Emil Pagliarulo, il direttore del design presso Bethesda Game Studios e figura chiave nello sviluppo della serie.

In una dichiarazione sui social media, Pagliarulo ha gettato luce sul motivo per cui il prossimo capitolo della saga post-apocalittica è ancora così lontano. Ha iniziato spiegando che lo sviluppo di Starfield, gioco di ruolo spaziale di Bethesda, ha richiesto molto tempo a causa dell'impegno del team nello sviluppo e nell'aggiornamento delle tecnologie di gioco. Inoltre, parte del team ha dedicato risorse a Fallout 76, l'ultimo capitolo della serie, per migliorarne l'esperienza di gioco.

Tuttavia, il fattore cruciale che rallenta lo sviluppo di Fallout 5 è il tempo e le risorse umane. Come Pagliarulo ha sottolineato, un team di sviluppo ha bisogno di tempo per creare grandi giochi, e non possono concentrarsi su tutto contemporaneamente. Prima di iniziare lo sviluppo di Fallout 5, Bethesda Game Studios deve completare Starfield e lavorare su altri progetti, come il tanto atteso Elder Scrolls 6.

Questa notizia potrebbe deludere i fan che speravano di vedere presto un nuovo capitolo della loro amata serie. Tuttavia, è importante ricordare che un gioco ben sviluppato richiede tempo e impegno per essere realizzato alla perfezione. Bethesda Game Studios non vuole deludere i fan con un prodotto incompleto o sottotono, quindi è essenziale che dedichino il tempo necessario per creare un'esperienza di gioco memorabile.

Comunque non è detto, visto il ritorno in auge del franchise, che Xbox non decida di prendere di petto la situazione e spostare lo sviluppo di Fallout in mano a un altro team... magari Obsidian.