Fallout 5, ora Xbox ha fretta di farlo uscire

Con l'attuale rinascita del franchise di Fallout grazie al successo della serie TV, l'attenzione su un nuovo capitolo videoludico è diventata sempre più pressante. Tuttavia, il futuro di Fallout 5 sembra ancora lontano (soprattutto se si pensa che dovrebbe arrivare dopo The Elder Scrolls VI), ma recenti voci provenienti da fonti vicine a Microsoft sostengono che Xbox sia intenzionata ad accelerare i tempi.

Secondo Jez Corden, noto giornalista di Windows Central, Microsoft starebbe considerando seriamente come accelerare l'uscita del prossimo titolo di Fallout. La domanda per un nuovo gioco della serie è alle stelle, e la compagnia sarebbe determinata a soddisfare questa richiesta crescente.

Ma come potrebbe concretizzarsi questa mossa? Con Bethesda Softworks concentrata su Starfield e The Elder Scrolls 6, il team che lavorerebbe su Fallout 5 sembra occupato per un bel po'. Le tempistiche standard dello studio suggeriscono che il gioco potrebbe non arrivare prima del 2030, un'attesa che potrebbe spegnere l'hype attuale.

Tuttavia, ci sono due opzioni che Xbox potrebbe sfruttare: Obsidian Entertainment e InXile. I due team hanno numerosi sviluppatori dei primi due Fallout (compresi i creatori del brand), nonché un enorme esperienza nel genere RPG. Obsidian lavorò anche al celebre Fallout: New Vegas e potrebbe essere una carta vincente per accelerare l'uscita di un nuovo capitolo di Fallout. Sebbene Bethesda sia gelosa della sua proprietà intellettuale, un accordo con Obsidian potrebbe portare a uno spin-off o a un nuovo approccio alla serie, tenendo vivo l'interesse dei fan.

Ovviamente bisogno essere consci che Obsidian sia già impegnata con Avowed e The Outer Worlds 2. Tuttavia, considerando il successo duraturo di Fallout: New Vegas e l'hype attuale per la serie, un'alleanza tra Bethesda, Obsidian e perché no, InXile potrebbe essere il trampolino di lancio che il franchise ha bisogno, anche solo con un capitolo spin-off.