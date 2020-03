Fallout 76, Wastelanders non sostituirà la trama del gioco base

Nonostante un lancio a dir poco claudicante Bethesda non è assolutamente intenzionata a lasciare al proprio destino il tanto controverso Fallout 76 e, anzi, continua attivamente a cercare modi per far splendere di luce nuova un progetto tutto sommato comunque decisamente interessante. Prossimamente sbarcherà infatti sull’opera il tanto atteso update Wastelanders, che promette di cambiare radicalmente l’esperienza di gioco alla base del titolo, introducendo, ad esempio, un gran numero di NPC umani.

Motivo dell’introduzione di tutti questi nuovi personaggi non giocabili è il fatto che le vicende di Wastelanders si svolgono un anno dopo l’apertura del Vault ed è proprio per queste che le ambientazioni sono decisamente diverse e, soprattutto, c’è molta più gente in giro per la mappa di gioco. Nonostante questi cambiamenti Bethesda ha però voluto sottolineare come le missioni dell’esperienza base di Fallout 76 saranno ancora tranquillamente affrontabili.

Bethesda ha infatti dichiarato a riguardo: “Abbiamo lavorato molto per introdurre la nuova storia alla base di Wastelanders all’interno di Fallout 76. I nuovi giocatori del titolo saranno anche dopo tale update in grado di completare tutte le missioni del gioco originale, oltre ovviamente alle nuove quest. Inoltre chiunque ha già portato a compimento Fallout 76 troverà in Wastelanders tante cose nuove da fare.”

Wastelanders sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Fallout 76 il prossimo 7 aprile su PC, Xbox One e PlayStation 4. In tale data il titolo arriverà inoltre finalmente anche su Steam, con Wastelanders che sarà ovviamente disponibile anche su tale piattaforma sia per gli acquirenti della versione base di Fallout 76 che della deluxe.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi tale DLC riuscirà a rialzare il controverso titolo di Bethesda?