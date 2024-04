Fallout 76: chiunque lo odiava, ma adesso ci giocano tutti

Fallout 76 non partì esattamente benissimo, anche a causa di un mondo di gioco vuoto, svariati bug ed enormi problemi di gameplay. Fortunatamente Bethesda si è rimboccata le maniche e ha revitalizzato il gioco, rendendolo uno dei GaaS più apprezzati sul mercato.

Con il recente successo della serie Amazon, interpretata da Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins, il Wasteland ha conosciuto una rinascita senza precedenti, che si riflette nei record di giocatori su Steam.

Il titolo di Bethesda ha rotto ogni aspettativa, totalizzando un impressionante picco di 39.455 utenti contemporanei su Steam, un numero che ha superato persino il suo lancio originale. Questo fenomeno, spesso attribuito all'effetto "Edgerunners" (la serie tv animata di Cyberpunk che fece crescere i numeri del gioco CD Projekt RED), ha certamente suscitato l'entusiasmo di Microsoft, ora proprietaria di Bethesda.

Al di là del successo della serie TV, il recente upgrade di Fallout 76 e l'annuncio di un'edizione Next-Gen di Fallout 4 per PS5 e Xbox Series X|S hanno rinvigorito l'interesse per il franchise.

A questo punto resta da vedere che cosa farà Microsoft, visto che progetti all'orizzonte per Fallout non sembrano essercene (a parte una vociferata versione remastered di Fallout 3 e i lavori preliminari su Fallout 5). Sony è stata più furba con The Last of Us, rilasciando la serie tv vicino al remake del primo capitolo. Se vedremo qualcosa di nuovo su Fallout, non arriverà sicuramente prima della prossima stagione "televisiva".

Il futuro di Fallout, tuttavia, sembra molto roseo. Oltre al successo dei giochi e della serie tv su Prime Video, bisogna anche considerare che Microsoft dispone di tutte le persone che hanno realizzato la serie di Fallout, grazie all'acquisizione di Obisidan e InXile, oltre che di Bethesda. Un prossimo capitolo, insomma, potrebbe davvero cambiare tutto.