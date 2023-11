Fallout, ecco le prime foto ufficiali della Serie TV

Vanity Fair ha pubblicato le prime immagini ufficiali della Serie TV di Fallout (accedete a questo link per visionarle) che arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 12 aprile 2024.

La serie sarà ambientata 219 anni dopo la guerra nucleare che ha devastato l'intero pianeta. La protagonista sarà una donna chiamata Lucy (interpretata da Ella Purnell), una cittadina del Vault che si ritroverà a esplorare la superficie per la prima volta.

Ovviamente avremo tantissimi altri personaggi, come "Il Ghoul" (Waltong Goggins), un cacciatore di taglie sopravvissuto alla Grande Guerra. o Maximus (interpretato da Aaron Moten) cresciuto in superficie con la Confraternita d'Acciaio.

La curiosità principale è a quanto pare la serie TV sarà canonica all'interno dell'universo di Fallout e ciò significa che potremmo anche trovare riferimenti ai vari videogiochi della serie.

Non abbiamo ancora un trailer o meglio, non abbiamo ancora una versione HD del trailer. Lo stesso, infatti, venne diffuso in privato durante la GamesCom, ma è probabile che lo vedremo prossimamente in maniera ufficiale.