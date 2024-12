Fallout: London è talmente grande che sta per arrivare il primo DLC

I team di sviluppo di Fallout: London ha annunciato l'arrivo del primo DLC per la popolare mod, insieme alla patch 1.03. L'espansione includerà sia nuovi contenuti che elementi precedentemente tagliati dal gioco originale.

La notizia è stata condivisa dal Team FOLON sul server Discord ufficiale della mod. Ciò che inizialmente doveva essere una semplice correzione si è trasformato in un aggiornamento molto più ampio, che potrebbe avere impatto sui salvataggi esistenti. Per questo motivo gli sviluppatori hanno deciso di integrarlo nel primo contenuto scaricabile aggiuntivo per Fallout: London.

"Questo DLC presenterà sia nuovi contenuti che contenuti precedentemente tagliati che stiamo lavorando duramente per ripristinare", hanno dichiarato gli sviluppatori. "Restate sintonizzati per ulteriori dettagli - grandi cose sono in arrivo!"

Tra i possibili contenuti, potrebbe essere inclusa una nuova storyline in stile New Vegas, precedentemente tagliata durante lo sviluppo. Il project leader Dean Carter aveva accennato a questi piani in un'intervista alcuni mesi fa.

Oltre all'annuncio del DLC, il team ha comunicato di essersi registrato ufficialmente come azienda, definendolo "un traguardo enorme". Gli sviluppatori hanno invitato i fan a compilare un sondaggio per raccogliere feedback e suggerimenti sul futuro del progetto:

"Il vostro input aiuterà a plasmare la direzione del Team FOLON", hanno scritto. "Mentre il team continuerà sempre a supportare Fallout: London, è giunto il momento di guardare al futuro."

La patch 1.03 includerà numerose correzioni di bug, i cui dettagli sono disponibili in un foglio di calcolo condiviso dagli sviluppatori. Con queste novità, Fallout: London si prepara ad espandere ulteriormente i contenuti della già massiccia mod, offrendo ai giocatori nuove ragioni per tornare ad esplorare la Londra post-apocalittica.