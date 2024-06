Fallout, un personaggio molto noto della serie videoludica apparirà nella stagione 2

La complessa e affascinante figura di Robert House, un elemento chiave nella serie di videogiochi Fallout: New Vegas, è pronta a tornare sulla scena nella seconda stagione di Fallout prodotta da Amazon Prime Video. Questa interessante novità è stata confermata dai showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet in una recente intervista a Variety. La loro decisione di integrare House nella serie ha evidente correlazione con l’introduzione di New Vegas come nuova ambientazione centrale degli episodi futuri.

Robert House non è un personaggio qualsiasi; è il capo indiscusso di New Vegas, autoproclamatosi presidente e detentore esclusivo della Strip. La sua stoica presenza e le sue spiccate capacità nel campo scientifico e tecnologico lo rendono una figura emblematica, resa ancora più affascinante dai suoi 261 anni di età, che lo precedono durante la Grande Guerra. Proprietario delle Industrie RobCo, House si è trasformato nel salvatore di Las Vegas grazie alla sua precoce previsione del disastro nucleare, attrezzando la città con difese specifiche per scongiurare la distruzione totale.

Nella prima stagione di Fallout, House ha fatto la sua comparsa in un breve cameo, contribuendo alla narrazione della catastrofe imminente durante una riunione con il management della Vault-Tec. Grazie alla nuova centralità di New Vegas nel racconto, l’esplorazione del personaggio di House diventerà più approfondita nella stagione successiva. “Molti dei nostri protagonisti sono strettamente collegati a Vegas”, ha spiegato Wagner. “Essendo Las Vegas la città di Robert House nel mondo di Fallout, sarà inevitabilmente un personaggio preminente nella Stagione 2.”