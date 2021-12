Famosa esclusiva Xbox in forte sconto su Steam grazie alle follie di metà settimana

Come al solito Steam ci svela quelle che sono le nuove follie di metà settimana, ovvero una serie di scontistiche che riguardano alcuni dei giochi presenti nel catalogo dello shop digitale di Valve. Proprio grazie a queste iniziative settimanali, i tantissimi utenti PC riescono ad aggiungere alle proprie ludoteche tutta una serie di giochi recenti a basso prezzo. Anche questa settimana gli sconti permettono di acquistare grandi titoli, tra cui una famosa esclusiva Xbox.

Si tratta di Sea of Thieves, il folle e divertentissimo titolo piratesco sviluppato dai ragazzi di Rare. Ormai sul mercato da diversi anni, Sea of Tthieves non è più il titolo tanto criticato per i pochi contenuti al day one, e ogni appassionato che vi si approccia potrà finalmente vivere mille e più avventure nei sette mari del gioco. Il titolo da il meglio di sé giocato con un gruppo di amici con cui partire per strambe spedizioni, ma si può tranquillamente giocare come dei solitari lupi di mare.

Come al solito, però, le follie di metà settimana proposte da Steam non si limitano a offrire un solo gioco scontato, ma questa settimana potete acquistare a basso prezzo anche Fall Guys Ultimate Knockout. Si tratta del noto battle royale fuori dagli schemi che ha attratto fin dal lancio una miriade di curiosi ed appassionati. Il titolo è coloratissimo, semplice ed intuitivo al massimo e vi permetterà di entrare nel vivo dell’azione fin dalla prima partita; per vincere, però, servirà allenamento e talvolta anche una buona dose di fortuna.

Sea of Thieves offre parecchia varietà

Gli sconti di metà settimana proposti Steam non finiscono qua, e come al solito abbracciano ogni tipologia di giochi presenti nel negozio digitale Valve. Il nostro consiglio è sempre quello di farvi un giro nello store e di buttare un occhio alla vostra lista dei desideri, per vedere se qualche titolo che vi interessa è stato scontato in questi giorni.