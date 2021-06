Far Cry 6, DLC svelati in anticipo per errore

Far Cry 6 è senza dubbio uno dei titoli su cui Ubisoft ha intenzione di puntare maggiormente nei prossimi mesi. Tuttavia, la compagnia di Montreal sta avendo alcuni problemi nel mantenere segreti gli annunci che farà durante la diretta che andrà in onda nelle prossime ore. Di recente, oltre al leak del nuovo Mario + Rabbids, un utente ha segnalato su Reddit che YouTube gli ha erroneamente mostrato un breve spot con i DLC di Far Cry 6.

Ad esser particolarmente interessante è il fatto che al momento non ci sono ancora conferme ufficiali in merito alla presenza di contenuti aggiuntivi nel prossimo titolo di Ubisoft. Tuttavia, come possiamo vedere dal video che vi lasciamo di seguito, è più che palese che dei DLC sono in dirittura d’arrivo. Nello specifico, lo spot parla del Season Pass di Far Cry 6, rivelando i tre contenuti aggiuntivi che ne fanno parte. Se non volete evitare spoiler, vi consigliamo di non proseguire la lettura né di vedere il video che trovate di seguito.

Secondo lo spot, nei DLC di Far Cry 6 potremo vestire i panni di Vaas, Pagan Min e Joseph, rispettivamente gli antagonisti di Far Cry 3, Far Cry 4 e Far Cry 5. Si tratta di una scelta particolarmente interessante, soprattutto perché molti utenti credono che Diego Castillo sia in realtà un giovane Vaas. La possibilità di giocare come lo storico antagonista del terzo capitolo della serie potrebbe gettare ulteriore credibilità dietro queste ipotesi.

Con ogni probabilità, Ubisoft rivelerà il Season Pass e i DLC durante la diretta Ubisoft Forward che, ricordiamo, sarà in onda a parte dalle 21:00 di oggi. Per non potete perdere nessun appuntamento, ricordiamo ai lettori che potete seguire tutti gli eventi direttamente dal nostro canale YouTube. Inoltre, se state aspettando Far Cry 6 fatecelo sapere con un commento, e non dimenticate che Ubisoft ha recentemente affermato che le versioni PS4 e Xbox One non saranno nascoste al pubblico.