Far Cry 6, rilasciato il teaser ufficiale del gioco

Dopo il gigantesco leak che ha interessato il nuovo titolo di Ubisoft e ha fatto discutere molto tutta la community di videogiocatori, a sorpresa (forse neanche troppo) è stato rilasciato il teaser trailer di Far Cry 6 che vede come protagonista il dittatore Anton interpretato dall’attore Giancarlo Esposito. Quello che sappiamo al momento è poco, avremo a che fare con questa nuova figura ma l’incipit della trama rimane comunque ancora un mistero se non per il fatto che quel ragazzino che troviamo davanti ad Anton in copertina sembra ricondurre a Vaas Montenegro del terzo capitolo.

Solo una somiglianza oppure Ubisoft vuole sorprenderci stavolta e rilasciare un capitolo collegato a qualche vecchio “amico”. Al momento purtroppo le informazioni in nostro possesso sono ancora poche e aspettiamo con pazienza Domenica per l’Ubisoft Forward, il momento nel quale verrà mostrato sicuramente molto di più di Far Cry 6. Vi ricordiamo però che in seguito ai leak di questa mattina abbiamo altre due informazioni importanti, ovvero la data di uscita del titolo che cadrà il 18 Febbraio del 2021 e inoltre una importantissima notizia per tutti quelli che acquisteranno il titolo su PS4.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Secondo la descrizione trapelata dal leak sembra infatti che chi acquisterà il titolo in versione digitale sui sistemi di questa generazione avrà accesso gratuitamente al titolo in versione digitale su PS5. Una notizia che fa bene sperare sopratutto per la strategia che adotterà Sony nella nuova generazione per contrastare lo Smart Delivery di Microsoft.

Resta però un pò di amaro in bocca sopratutto perché se non ci fossero stati i leak di questa mattina è molto probabile che la sorpresa sarebbe stata tutto di un altro sapore. Speriamo quindi di vedere cose nuove durante l’evento, e che Ubisoft ripaghi l’attesa, ma sopratutto si faccia forza e ci regali un grande spettacolo con tutti i titoli che ha nel suo portafoglio. Voi cosa ne pensate di tutta la vicenda? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!