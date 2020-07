Far Cry 6: trapelato l’annuncio del gioco, ecco i dettagli

Nelle scorse settimane si è parlato spesso del ritorno della saga di Far Cry con un sesto capitolo, e a gettare benzina sul fuoco di questa speculazione sono arrivate anche le parole dell’attore Giancarlo Esposito sul suo coinvolgimento in un grande gioco tripla A. Ora, a distanza di un paio di giorni dall’evento digitale Ubisoft Forward, un nuovo leak ha praticamente anticipato l’annuncio di Far Cry 6, e indovinate un pò; l’attore americano dalle origini italiane sarà ben presente nel gioco.

Il tutto è stato scovato dopo che è apparsa in rete la pagina di Far Cry 6 del PlayStation Store di Hong Kong. Tra le informazioni che abbiamo al momento sappiamo che questo sesto capitolo fornirà ai giocatori una nuova storia con una nova ambientazione e diverse nuove comparse tra i personaggi. Come anticipato qualche giorno fa, Giancarlo Esposito, ai molti conosciuto come il Gus Fringe di Breaking Bad avrà una parte fondamentale all’interno della storia, presumibilmente come nuovo villain.

Far Cry 6 page just show up on PS HK Store. 🧐 pic.twitter.com/LXZ1EhGykG — anjohn0422 (@anjohn0422) July 10, 2020

I dettagli però non si fermano qua, dato che viene confermato all’interno del PlayStation Store che chiunque acquisterà la propria copia di Far Cry 6 su PlayStation 4, si ritroverà il gioco anche su PS5 in modo completamente gratuito, senza bisogno di ri acquistare una copia next gen del titolo Ubisoft. Questo conferma che la compagnia francese supporterà questa operazione con i propri titoli ed è altamente probabile che ciò avvenga anche col passaggio Xbox One e Series X.

Infine, viene svelata in anticipo anche la data di uscita; Far Cry 6 arriverà sugli scaffali dei negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 18 febbraio 2021 per le piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Ovviamente mancano ancora diverse informazioni e soprattutto, serve vedere il gameplay e le novità che verranno proposte in questo sesto capitolo della saga FPS open world, e ciò accadrà sicuramente durante l’Ubisoft Forward che verrà trasmesso questa domenica a partire dalle ore 21:00. Cosa ne pensate di quanto visto per ora di Far Cry 6?