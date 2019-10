Fatal Frame, il produttore è interessato a un nuovo capitolo

Il produttore della serie Fatal Frame è interessato a realizzare un nuovo capitolo. Il nuovo episodio della saga horror potrebbe arrivare su Switch.

Ormai da oltre quattro anni la serie di Fatal Frame è assente dalle scene. Il quinto e ultimo capitolo era stato Maiden of Black Water, pubblicato per Wii U e passato un po’ in sordina. Il produttore della serie Keisuke Kikuchi però si dice pronto a realizzare un nuovo capitolo della serie horror e sembra avere già qualche idea sulle caratteristiche dell’ipotetico titolo.

“Vorrei fare un nuovo Fatal Frame” ha detto Kikuchi al sito Nintendo Everything, aggiungendo di essere particolarmente felice che spesso gli vengano chieste notizie sulla serie horror. La console Nintendo è di fatto una scelta obbligata, dal momento che la serie ormai da qualche anno è un IP di proprietà della casa giapponese e anche perché il gameplay si presta molto bene alle potenzialità di Switch, com’era stato in passato per la meno fortunata Wii U.

Il produttore della serie vorrebbe vedere il nuovo capitolo su Nintendo Switch ed è convinto della sua riuscita grazie alla modalità portatile della console. Fatal Frame aveva esordito su PlayStation 2 nel 2002 durante un periodo in cui il genere survival horror era tra quelli più di successo su console e si muoveva lungo la rotta tracciata da Silent Hill. Il titolo richiedeva al giocatore di sconfiggere i fantasmi usando una macchina fotografica, meccanica che ben si presta a dispositivi handheld. “Penso sarebbe molto divertente giocare in modalità portatile – ha detto Kikuchi – potendosi muovere in giro“.

La saga survival horror era approdata su console Nintendo nel 2008 con l’episodio destinato solo al mercato giapponese Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse. Dal 2012 la serie è ufficialmente un IP Nintendo, che ne detiene parte dei diritti. Tra le caratteristiche principale della saga, oltre all’originale meccanica di gioco, ci sono anche l’ambientazione giapponese e la chiara ispirazione a film del genere horror nipponico dei primi anni Duemila come The Ring.