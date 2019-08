FIFA 20, Gamescom 2019: ecco la storia di Volta in un trailer

FIFA 20 si mostra durante la Gamescom 2019 con un nuovo trailer dedicato alla modalità Volta: ecco tutti i dettagli annunciati all'evento di Colonia.

L’Europa ama il calcio e quale momento migliore se non l’Opening Night Live della Gamescom 2019 di Colonia per mostra al mondo un nuovo trailer per la modalità Volta di FIFA 20. Electronic Arts ha svelato al mondo un filmato che ci mostra i dettagli del personaggio della modalità Storia di Volta.

Lo scopo principale di questa modalità è di metterci a nostro agio con le novità di gameplay di Volta: dovremo infatti giocare con squadre da tre, quattro o cinque giocatori, per poi passare al torneo internazionale Volta, ispirato a FIFA Street. In pratica, è un grande tutorial con una componente narrativa. Nel torneo, invece, avremo modo di giocare all’interno di 17 arene diverse.

Il trailer rilasciato da Electronic Arts è disponibile qui sopra. Vi ricordiamo inoltre che il gioco sarà disponibile a partire dal 27 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Volta sarà disponibile fin dal D1. Diteci, cosa ne pensate di tutte le novità annunciate fino a questo momento? FIFA 20 vi ispira?