FIFA 20: pro player eliminato da un torneo ufficiale per colpa di un bug

Come tutti ben sappiamo FIFA 20 è il titolo calcistico per eccellenza ormai da diversi anni. Gli appassionati del gioco targato Electronic Arts hanno uno strano rapporto di amore ed odio. Nonostante ormai da diversi anni l’utenza si lamenta di continui bug e di un lavoro a dir poco mediocre come se gli sviluppatori si fossero seduti sugli allori in mancanza di una vera e proprio titolo che riesca a competere con loro. Quest’anno Konami è riuscita comunque a creare un gioco sportivo degno di nota con il suo eFootball Pro Evolution Soccer 2020 riuscendo ad accaparrarsi una buona dose di pubblico.

Nonostante tutto questo FIFA 20 riesce ad avere una miriade di appassionati ed i suoi tornei sono seguiti praticamente in tutto il mondo. Purtroppo nell’ultimo periodo, il titolo di Electronic Arts non sta vivendo un periodo proprio roseo sul campo esports. Proprio due giorni fa vi avevamo proposto una notizia nella quale una partita professionistica, a causa di un problema ai server online del gioco, è stata decisa a morra cinese. Purtroppo non finisce qua, infatti la scorsa domenica il pro player Giuseppe Guastella si è ritrovato eliminato da un torneo ufficiale perché il gioco non ha rilevato il gol segnato con un rigore a causa di un evidente bug. Qui di seguito potete vedere da voi il video in questione.

This is unbelievable from ⁦@EASPORTSFIFA⁩. I’m out of the North American qualifiers because of this. pic.twitter.com/RQtSx3hQ98 — Giuseppe Guastella (@Guastella11) March 1, 2020

Guastella, che è stato cinque volte finalista di FIFA e giocava la partita con i Los Angeles Galaxy, si è così ritrovato ingiustamente eliminato dalle qualificazioni online per la FUT Champions Cup, con la partita che si è decisa ai rigori, falsata da un bug. Una situazione che ha fatto infuriare, come è giusto che sia, il giocatore, che ha richiesto di disputare nuovamente la partita o quanto meno i calci di rigore. EA non ha ancora fatto sapere qualcosa a riguardo, speriamo venga risolta al più presto la situazione.

