FIFA 21: in Italia è stato battuto da un’esclusiva PS5

Per la seconda settimana di fila FIFA 21, il noto titolo calcistico targato EA perde il primato nella classifica settimanale delle vendite italiane. Se la scorsa settimana a batterlo è stato NieR Replicant, oggi tocca ad un’esclusiva PlayStation sottrarre lo scettro al gioco sportivo. Parliamo di Returnal, il titolo uscito su PS5 e che sta macinando degli ottimi risultati di vendita un po’ in tutto il globo.

A darci questa informazione è IIDEA, con l’associazione che ha pubblicato nelle scorse ore quelle che sono state le principali classifiche delle vendite italiane effettuate durante la scorsa settimana. Sia all’interno della classifica generale che in quella console Returnal si è preso il primato, facendo retrocedere in seconda posizione l’acclamato e sempre giocatissimo FIFA 21. A seguire, in terza posizione troviamo invece New Pokémon Snap, sia nella classifica generale che in quella console.

La storia cambia completamente nel momento in cui andiamo a vedere la classifica settimanale dei giochi più venduti su PC. Assenti per forza di cose le due esclusive Sony e Nintendo, e a sorpresa manca anche FIFA 21 dalla top 3 PC. Al terzo e secondo posto troviamo due giochi targati Bandai Namco, rispettivamente Tekken 7 e il più recente Little Nightmare 2. A comandare la classifica settimanale PC, invece, troviamo la recente remastered di Rome Total War.

Anche questa volta la classifica dei giochi più venduti in Italia ha saputo regalarci più di una sorpresa, con FIFA 21 che non riesce a riprendersi il gradino più alto del podio per la seconda settimana di fila. Sarà curioso capire se anche tra sette giorni, con il nuovo Resident Evil Village “tra i piedi” il famoso titolo calcistico di Electronic Arts rimarrà nuovamente lontano dal primo posto in Italia.