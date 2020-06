FIFA 21 su Switch non include novità di gameplay, i dettagli

Dopo che FIFA 21 è stato annunciato durante l’EA Play di settimana scorsa, della nuova iterazione del gioco calcistico non abbiamo avuto molte delle informazioni cruciali, poi pubblicate da Electronic Arts sul proprio sito. Oltre ad aver dichiarato che la versione PC del gioco non sarà all’altezza di quelle che gireranno sulle console di prossima generazione, è arrivata la conferma dell’uscita del prossimo FIFA anche su Nintendo Switch.

Gli amanti dello sport del calcio e della console ibrida della casa di Kyoto possono stare tranquilli quindi, ben consapevoli di poter affrontare la stagione calcistica 2020/2021 ancora in tutta comodità sulla propria Switch. La conferma la si può trovare all’interno della sezione domande e risposte sul sito dedicato al gioco EA. Oltre a far chiarezza sull’uscita su Switch, vengono chiariti anche i diversi contenuti che avrà il gioco sulla console Nintendo.

Da come si può leggere sul sito di Electronic Arts: “Sulla console Nintendo Switch, FIFA 21 Legacy Edition presenterà le divise delle squadre aggiornate e tutte le modifiche più recenti alle rose delle per la prossima stagione, oltre ad una presentazione aggiornata per quanto riguarda i menu di gioco e le presentazioni televisive. Non ci sarà infine nessuna nuova modalità di gioco o innovazioni nel gameplay.”

Con la conferma dell’arrivo su Switch di FIFA 21, arriva anche la conferma di una versione di gioco che seguirà grosso modo ciò che era già stato proposto sulla console Nintendo con il titolo della passata stagione. L?unica vera e proprie esperienza next gen, arriverà quindi esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X. Cosa ne pensate di queste conferme per il gioco calcistico di EA su Switch?