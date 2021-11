FIFA 22: Diogo Jota abbandona un match online per giocare una partita vera

I calciatori che giocano ai videogiochi non sono una rarità. Lo scorso anno, ad esempio, Zlatan Ibrahimovic regalò a tutti i giocatori del Milan una PS5 e Diogo Jota (protagonista della storia di oggi) non è da meno. Il calciatore del Liverpool è un grande amante di FIFA 22, tanto che gioca addirittura nei circuiti competitivi. Peccato però che sabato la sua professione si è dovuta scontrare con la sua grande passione.

Andiamo con ordine: nell’ultimo weekend calcistico il Liverpool era impegnato contro il Southampton per una partita della Premiere League, la massima serie del Regno Unito. Kick-off fissato per le ore 16:00, è tutto pronto ma Jota ha allo stesso identico orario un match di FIFA 22, valido per il circuito Esport di Ultimate Team. I due mondi del calciatore (calcio reale e calcio virtuale) si sono scontrati tra di loro e il giocatore del Liverpool ha dovuto prendere l’unica decisione possibile: cancellare il suo match.

Di tutta fretta, quindi, Jota ha scritto al giocatore che avrebbe dovuto sfidarlo su FIFA 22. “Non posso giocare, devo dare forfait”, ha scritto Jota. Il giocatore coinvolto ha deciso di diffondere lo screenshot del messaggio via Twitter, disperandosi perché non ha potuto giocare contro il calciatore professionista. Chiaramente gli impegni di tutti possono portare lontani da appuntamenti importanti e in questo caso specifico era impossibile per Jota non scendere in campo, considerato lo stipendio settimanale e la possibilità da parte della società di multarlo o (ipotesi ancora peggiore) lasciarlo fuori rosa.

Non tutto il male vien per nuocere, però. Jota non avrà potuto giocare a FIFA 22 in un circuito competitivo, questo è vero, però contro il Southampton il suo Liverpool ne è uscito vincitore, per ben 4 a 0. E lui stesso è stato protagonista della partita, con una doppietta messa a segno e accompagnata da esultanza molto particolare: il giocatore si è infatti seduto ed ha mimato un pad tra le sue mani. Le passioni, d’altronde, si possono sempre trasportare con sé.