Un glitch di FIFA 22 ha rovinato, inesorabilmente, l’esperienza di gioco di un utente. Non stiamo parlando della modalità Ultimate Team, ma della Carriera, giocata da una piccola nicchia di giocatori. Il glitch in questione ha reso praticamente impossibile il rientro di Salah, giocatore che milita nelle file del Liverpool, mettendo fine alla sua carriera. A meno che non riesca a vivere più di 1 milione di anni.

No, non stiamo scherzando. Come riportato da Dexerto, infatti, il giocatore in questione ha dovuto fare i conti con un infortunio terribile, che terrà lontano Salah per ben 1,8 milioni di anni. Si tratta, chiaramente di un bug: storicamente, in nessun gioco della serie è possibile che avvenga un ritiro per infortunio, così come non è possibile neanche che un giocatore si infortuni per così tanto tempo.

Chiaramente questo glitch ha da subito causato alcune reazioni ironiche da parte dei giocatori. L’infortunio di Salah è decisamente atipico (anzi, probabilmente è unico) e i commenti in merito si sono sprecati. “Appena in tempo per la prosisma Coppa delle Federazioni Intergalattiche”, si legge in una delle riposte al post di Reddit. Post che è accompagnato dalla discalia “Credo che non tornerà a breve”. Al di là delle risate, però, si tratta di un inconveniente non da poco: un giocatore che gioca alla modalità Carriera ha sicuramente bisogno di un calciatore come Salah. Senza contare, in aggiunta, che il giocatore resterà a bilancio per diverso tempo, cosa che potrebbe rendere complicata poter raggiungere determinati obiettivi.

La speranza è che questo glitch non possa ovviamente verificarsi nuovamente in FIFA 23. Il nuovo simulatore calcistico di Electronic Arts debutterà ufficialmente il 30 settembre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. Continuate a seguire Tom’ Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.