Dopo il clamoroso autogoal delle scorse settimane, FIFA 23 è stato nuovamente protagonista delle cronache videoludiche nel corso delle ultime ore, sempre a causa di un errore di Electronic Arts. Come riportato da Kotaku, infatti, la versione del simulatore calcistico per Xbox Series X|S è diventata disponibile con un mese di anticipo per alcuni, fortunati giocatori.

Alcuni utenti che avevano prenotato l’Ultimate Edition di FIFA 23 hanno avuto accesso all’intero gioco nella giornata di ieri, martedì 30 agosto 2022. Chiaramente un errore del genere ha portato, inevitabilmente, a una serie di leak decisamente importanti per tutti coloro che attendono il nuovo gioco della serie. E così, poche ore dopo aver avuto accesso al gioco, gli utenti hanno cominciato a condividere le statistiche di FIFA Ultimate Team fino ai nuovi kit disponibili nel titolo, oltre che ovviamente a lanciare dirette su Twitch.

Chiaramente Electronic Arts non è rimasta a guardare e ha cominciato una massiccia serie di ban sulla piattaforma viola, oltre che punire tutti i giocatori che hanno avuto accesso in anticipo al gioco. Purtroppo però niente può fermare i leak e così su Twitter (ma anche in altri social network) sono ancora disponibili alcune immagini e dettagli, che rischiano di rovinare (almeno in misura minore) la campagna marketing del publisher.

Non è ancora chiaro come possa essere accaduto un errore del genere, ma VGC ha una teoria chiara in merito. Ad avere accesso a FIFA 23 non sono stati tutti i giocatori che hanno prenotato il gioco, ma una parte di coloro che hanno avuto modo di provare la beta. Per qualche errore interno a Electronic Arts, la versione di prova del gioco si è aggiornata, permettendo così ad alcuni giocatori di poter giocare con largo anticipo al simulatore calcistico. Un altro, clamoroso autogoal, appunto, dopo la messa in vendita in India della Ultimate Edition per PC a meno di un dollaro.