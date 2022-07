In questi giorni Electronic Arts ha iniziato a mostrarci le prime novità riguardo FIFA 23. Mentre quest’anno la stagione calcistica comincerà prima del solito a causa dei prossimi mondiali di calcio che si terranno in Qatar a novembre, la stagione virtuale di FIFA inizierà nel corso del prossimo autunno. In attesa di poter mettere le mani sul nuovo gioco, però, EA Sports sta svelando tutte le novità del nuovo simulatore calcistico, comprese alcune mancanze rispetto all’iterazione precedente.

Dopo aver svelato alcune prime novità su FIFA 23 sia per quanto riguarda le versioni console e PC che per Nintendo Switch, Electronic Arts ha aggiunto una serie di particolari che vanno più nel dettaglio sul gioco in uscita il prossimo autunno. Nello specifico, la compagnia statunitense ha tenuto a sottolineare che nella nuova iterazione calcistica mancheranno all’appello sia le squadre di club russe che la nazionale di calcio russa.

La decisione è stata presa a seguito delle continue tensioni di questi ultimi mesi, con Electronic Arts che ha voluto sottolineare quanto segue: “EA Sports è solidale con il popolo ucraino e si unisce alle tante voci di tutto il mondo del calcio che chiedono la pace e la fine dell’invasione dell’Ucraina. In linea con i nostri partner FIFA e UEFA, EA Sports non includerà la nazionale russa o i club russi in FIFA 23”.

Questa scelta è già stata attuata prima in FIFA 22, dove oltre alle squadre erano stati eliminati anche diversi contenuti russi che erano presenti all’interno della popolare modalità FIFA Ultimate Team. Vi ricordiamo che FIFA 23 uscirà il prossimo 30 ottobre sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.