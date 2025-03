The Legend of Zelda: svelata la data di uscita ufficiale del film live-action

Il lungo percorso di Nintendo nel trasporre uno dei suoi franchise più amati in un'esperienza cinematografica live-action ha finalmente una data concreta. Dopo quasi un anno e mezzo dall'annuncio iniziale, la pellicola ispirata a The Legend of Zelda approderà nelle sale cinematografiche il 26 marzo 2027. La notizia, diffusa attraverso la nuova applicazione Nintendo Today, segna una tappa fondamentale per un progetto che rappresenta la seconda grande incursione della casa giapponese nel mondo del cinema dopo il clamoroso successo di "The Super Mario Bros. Movie".

La produzione del film su Zelda vedrà una collaborazione strategica tra due colossi dell'intrattenimento: Sony Pictures Entertainment e Nintendo, con quest'ultima che fornirà la maggior parte del finanziamento necessario. Questa partnership rispecchia l'approccio cauto ma determinato di Nintendo nell'espandere i propri universi narrativi oltre il medium videoludico, mantenendo un controllo creativo significativo sui propri personaggi più iconici.

Un dream team alla guida dell'avventura hyruliana

Alla regia del progetto è confermato Wes Ball, già noto per aver diretto la trilogia di "The Maze Runner" e più recentemente "Il regno del pianeta delle scimmie". Ball non sarà solo il regista ma anche produttore insieme a Joe Hartwick Jr. attraverso la loro casa di produzione Oddball Entertainment. La supervisione creativa sarà garantita da due figure chiave: Shigeru Miyamoto, il leggendario creatore della serie Zelda, e Avi Arad, produttore di numerosi successi cinematografici.

Lo stesso Miyamoto aveva condiviso sui social media il suo entusiasmo per il progetto quando fu annunciato nel novembre 2023: "Sto lavorando al film live-action di 'The Legend of Zelda' da molti anni insieme ad Avi Arad, che ha prodotto numerosi mega successi. Ho chiesto ad Avi di produrre questo film con me, e ora abbiamo ufficialmente avviato lo sviluppo con Nintendo fortemente coinvolta nella produzione."

Nonostante l'annuncio della data d'uscita, molti dettagli cruciali sul film rimangono ancora avvolti nel mistero. Non sono stati rivelati elementi riguardanti il cast né specifiche sulla trama che il film intenderà seguire. Questa riservatezza è tipica dell'approccio Nintendo, che tende a proteggere con cura i propri patrimoni creativi fino a quando non sono pronti per essere presentati al pubblico.

La decisione di procedere con un adattamento cinematografico di Zelda è stata certamente influenzata dal clamoroso successo ottenuto da "The Super Mario Bros. Movie". Lanciato nell'aprile 2023, il film animato realizzato in collaborazione con Universal Pictures e Illumination Entertainment ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, posizionandosi al 18° posto nella classifica dei film con i maggiori incassi di tutti i tempi a livello globale.

L'adattamento di The Legend of Zelda rappresenta una sfida narrativa più complessa rispetto a Super Mario. Mentre il franchise dell'idraulico italiano si basa su meccaniche di gioco relativamente semplici e una narrazione minimalista, la saga di Zelda è caratterizzata da mondi vasti e articolati, mitologie complesse e tematiche più profonde che richiedono un approccio cinematografico diverso e probabilmente più sofisticato.

Con quasi quattro anni davanti per completare la produzione, Nintendo e Sony avranno il tempo necessario per curare ogni aspetto del film, dalle scelte di casting fino agli effetti speciali necessari per dare vita al regno di Hyrule e alle sue creature fantastiche.