Final Fantasy 16: nessuna novità, Square non vuole creare hype

Nonostante siano passati diversi mesi dall’annuncio di Final Fantasy 16, tutti gli appassionati del franchise nato nel 1987 aspettano con trepidazione notizie a riguardo. Incrociando le dita che il lavoro stia procedendo bene, visto i problemi avuti in passato sia per giochi dello stesso brand che di altri, sempre targati Square, che hanno avuto non pochi problemi di sviluppo. Il gioco, infatti, è privo di una vera e propria finestra di lancio, cosa che potrebbe far preoccupare alcuni utenti, ma proprio in queste ore Square Enix ha parlato di questo ambizioso progetto. Durante una intervista al Washington Post, il producer di Square Enix, Naoki Yoshida, ha affermato che la mancanza di novità in questi cinque mesi è positivo perché il team non vuole crearci troppo hype attorno al nuovo nato della casa di produzione giapponese.

Sembrerebbe una affermazione assurda, ma Square Enix vuole lavorare in totale calma e solo quando si sentirà pronto a mostrare qualcosa di corposo relativo a Final Fantasy 16, allora potrà sviscerare a noi tutti le succose novità in serbo per questo nuovo titolo. “Non vogliamo dire nulla di generico o incompleto e causare speculazioni sul gioco. Ciò che interessa di più a ogni fan di Final Fantasy è diverso, ogni fan ha il proprio stile preferito.” Effettivamente non possiamo che essere d’accordo con Yoshida, la vicenda del quindicesimo capitolo ha messo tutti in guardia, l’opera è stata cambiata in corso d’opera e, seppur risulti un gioco tutto sommato davvero valido, è anche riuscito a far storcerne il naso agli appassionati del franchise.

L’obiettivo di Square, quindi, è quello di lavorare totalmente in sordina, evitando di creare troppo hype nonostante tutt’ora risulta essere uno dei titoli più attesi da tutti gli appassionati. Il gioco presenta scelte stilistiche davvero molto interessanti, inoltre sono tante le speculazioni che riguardano principalmente collegamenti con altri titoli dello stesso genere ma, come detto dallo stesso Yoshida, è meglio evitare di far volare troppo la fantasia e attendere quanto meno il momento giusto per poter avere maggiori informazioni. Ricordiamo inoltre che il titolo è in sviluppo in esclusiva, almeno per ora, per PS5.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettate tanto da Final Fantasy 16? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le eventuali informazioni in arrivo prossimamente.