Final Fantasy 7 Remake: l’Honey Bee Inn “non sarebbe opportuno”, quindi sarà rimodernato

Final Fantasy 7 Remake proporrà alcune novità e una includerà l'Honey Bee Inn; la versione classica non sarebbe appropriata con la grafica moderna.

Final Fantasy 7 Remake si è svelato tramite una lunga scena di gameplay all’E3 2019, durante la presentazione di Square Enix. Quanto mostrato ha convinto molti giocatori (forse non tutti i fan storici) e ha reso i circa nove mesi di attesa per l’uscita della prima parte del gioco veramente difficili da sopportare. Ora, Testuya Nomura ha condiviso nuove informazioni riguardo al gioco, tramite un’intervista rilasciata a Weekly Famitsu.

Vediamo i punti salienti delle sue dichiarazioni. Per iniziare, è stato svelato che la nebbia nera che è possibile vedere nel trailer è un “guardiano del fato”, una razza di esseri misteriosi che appaiono prima dei personaggi ovunque essi vadano. Nomura afferma, in merito: “Spero che anche coloro i quali hanno giocato l’originale possano apprezzare questi nuovi elementi.” È stato aggiunto che ci saranno alcune opzioni di dialogo, con variazioni dello stesso a seconda delle proprie risposte, quindi il volume totale dei dialoghi è aumentato.

È stato detto che la scena di cross-dressing dell’Honey Bee Inn è ancora presente, ma è stata realizzata in modo più moderno. L’Honey Bee Inn sarà diverso rispetto alla versione originale perché l’impatto con una grafica realistica sarebbe troppo forte e, in generale, non sarebbe opportuno.

Come la necessità di due dischi fa ben intuire, ci sono molte aggiunte alla fase di gioco di Midgard: la storia principale non è cambiata, ma ci sono molti nuovi eventi. È anche stato spiegato che ogni personaggio ha specifiche affinità con certi nemici. Per recuperare i punti magia è necessario usare un oggetto (quindi non ci sarà un recupero automatico). Infine, per poter migliorare il level design delle aree sono stati aggiunti alcuni nuovi nemici dove necessario.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2020 su PlayStation 4. A questo indirizzo potete leggere la nostra anteprima su quanto provato all’E3 2019.