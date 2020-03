Final Fantasy 7 Remake avrà un sistema di illuminazione innovativo

Tra i titoli più attesi del prossimo periodo è impossibile non annoverare Final Fantasy 7 Remake, con il titolo di Square Enix che dopo una lunghissima attesa sbarcherà finalmente in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 10 aprile 2020.

Si tratta, manco a dirlo, di un’opera dalla grandissima importanza, che promette di mettere le basi ad una nuova generazione di remake, insieme all’altrettanto atteso Resident Evil 3 Remake. Proprio per render ancor più interminabili i circa due mesi che ancora ci separano dall’uscita di Final Fantasy 7 Remake, Square Enix ha recentemente rilasciato nuove informazioni sull’opera, soffermandosi in particolare sull’innovativo sistema di illuminazione che promette di far splendere sotto luce nuova Midgar.

Come riportato nell’articolo del PlayStation Blog, che potete trovare comodamente qui, Naoki Hamaguchi ha infatti dichiarato: “Abbiamo usato la tecnologia per migliorare l’illuminazione nel gioco e far sì che la città di Midgar sembrasse il più reale possibile.” Il tutto è stato ottenuto in un modo particolarmente innovativo, grazie ad una rete di oltre cento computer sincronizzati per eseguire numerosi calcoli e simulazioni fisiche al fine di trovare i riflessi più realistici e determinare come i fasci di luce debbano colpire ogni oggetto nel gioco. “In questo modo” conclude Hamaguchi “siamo riusciti a creare un’illuminazione naturale straordinaria per la città.”

Che ne pensate di questa notizia e di Final Fantasy 7 Remake, state anche voi attendendo spasmodicamente il titolo di Square Enix o aspettate invece prima di vederne la ricezione da parte della critica specializzata? Avete provato la demo recentemente rilasciata sul PlayStation Store? Fateci sapere che ne pensate a riguardo come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia.