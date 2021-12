Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriva finalmente su PC! | Recensione

Dopo una lunga attesa durata più di un anno e mezzo, essendo Final Fantasy 7 Remake uscito originariamente su PlayStation 4 il 10 aprile 2021, l’opera di Square Enix approda finalmente oggi anche su PC e lo fa nella sua versione Intergrade. A sbarcare sui nostri computer è infatti l’edizione più aggiornata del remake di Final Fantasy 7, ossia quella che abbiamo avuto modo di vedere giusto qualche mese fa su PS5 con incluso il DLC Episode INTERmission dedicato a Yuffie e tutta una serie di altri contenuti digitali, oltre che un generale e sempre apprezzato restyling grafico. Final Fantasy 7 Remake Intergrade segna quindi l’esordio del primo episodio della nuova visione del celebre titolo al di fuori dell’ecosistema PlayStation, aprendosi così a tutta una serie di nuovi giocatori.

L’inizio di una nuova storia

Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PC è quindi praticamente lo stesso titolo che abbiamo avuto modo di giocare negli scorsi anni su PS4 prima e su PS5 poi. Chi si aspettava grossi update per questo sbarco, come del resto successo nel passaggio all’ultima console di casa Sony con l’episodio aggiuntivo dedicato a Yuffie, non scorgerà quindi terreno fertile per i propri desideri. Tutti gli altri troveranno invece un titolo validissimo tanto adesso quanto allora, capace di rivisitare in maniera coraggiosa, con qualche immancabile scivolone annesso, uno dei più grandi classici dell’intera storia videoludica senza sfigurare troppo. Un lavoro, quello di Nomura e compagni, che merita insomma di essere vissuto sia dagli amanti della saga che dagli appassionati del medium in senso lato.

Square Enix è infatti riuscita con Final Fantasy 7 Remake a modernizzare il gameplay del titolo, senza snaturarne le origini da jRPG. Una svolta verso l’action, per rendersi più accattivante alle nuove generazioni, ma senza tradire tutti i tatticismi e le riflessioni da gioco di ruolo vecchio stampo. Un saggio lavoro di bilanciamento ed equilibrio, capace di dare una marcia in più a un gioco decisamente accattivante sul piano narrativo e della caratterizzazione dei personaggi.

Proprio sulla trama alla base del gioco, che non è rimasta pari pari quella originale ma è stata sotto certi versi profondamente cambiata, risiede invece uno dei principali punti interrogativi di questa ambiziosa operazione videoludica. Riprendendo quanto detto nella nostra recensione originale del gioco, senza ovviamente cadere in spoiler di nessun tipo, è infatti impossibile nascondere “tanto scetticismo nei confronti di quella sbavatura narrativa che si palesa sul finale”. Una rottura netta col passato, di cui si potranno tirare le fila solo nei futuri capitoli di questo remake spezzato in più episodi.

Fatta tale doverosa digressione, Final Fantasy 7 Remake Intergrade resta comunque un gioco sotto molti versi sontuoso e meritevole di essere giocato. A un gameplay valido si vanno infatti a interallacciare una narrativa di livello, delle location degne di essere vissute e una colonna sonora clamorosa.

Da non dimenticare è infine la presenza del valido DLC Episode INTERmission, contenuto aggiuntivo di grande qualità che pone il personaggio della ninja Yuffie sotto una nuova luce, regalandole un ruolo più centrale all’interno dell’ecosistema di gioco e una nuova dignità. Un’espansione degna di tale nome, con qualche notevole aggiunta di gameplay e il ritorno del minigioco Fort Condor.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PC: una storia d’amore a metà

Con questa nuova versione dell’opera di Square Enix il PC diventa il luogo migliore dove fruire delle avventure di Cloud e compagni. Al netto di qualche mancanza non certo di poco conto, vedi ad esempio le risicate impostazioni tecniche e la totale assenza dell’imprescindibile V-sync, Final Fantasy 7 Remake Intergrade è infatti veramente bello da giocare su PC. Il supporto a risoluzioni fino a 4K e ai 120 frame per secondo rendono infatti la celebre epopea ancor più bella e fluida, con Midgar e i suoi abitanti che riescono a stupire in svariate occasioni. A fronte di un esosa richiesta di spazio su disco, parliamo di praticamente 100 GB, Final Fantasy 7 Remake Intergrade è però tutto sommato ben ottimizzato, visto che con la configurazione presente a inizio articolo abbiamo mantenuto in Quad HD con dettagli alti dei granitici 120 frame per secondo senza troppi problemi.

Se l’impianto tecnico è quindi tutto sommato soddisfacente e in grado di regalare un’esperienza di primo livello, dove ci si poteva aspettare sicuramente qualcosa di più è sicuramente nelle impostazioni grafiche. Le opzioni di personalizzazioni messe in mano al giocatore sono infatti, come potete comodamente vedere anche nell’immagine qui sopra, a dir poco scarne. Oltre a risoluzione, framerate e delle impostazioni per l’HDR, una tecnologia tra l’altro molto meno diffusa sui monitor da gaming che sulle TV tradizionali, sono infatti presenti giusto delle scelte per la qualità di ombre e texture e sul numero dei personaggi a schermo. A rendere il tutto ancor più emblematico è poi il fatto che sia la qualità delle texture che delle ombre è selezionabile solamente tra basso e alto.

Una semplice e povera scelta binaria, che ricorda neanche da troppo lontano la controparte console tra performance e qualità e che lascia un po’ d’amaro in bocca su PC. Insomma, Final Fantasy 7 Remake Intergrade è sicuramente bello da vedere e da giocare, ma sotto tale aspetta si poteva e doveva fare molto di più.