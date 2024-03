Sapevi che esiste un gioco di carte di Final Fantasy?

Uno dei minigiochi che ha maggiormente conquistato i giocatori di Final Fantasy VII Rebirth è quello della Regina Rossa, un gioco di carte che ha fatto talmente tanto breccia nel cuore dei fan della serie che Square Enix sta pensando di farlo diventare un gioco standalone. Ma lo sapete che in realtà esiste già da svariati anni un gioco di carte di Final Fantasy, e che potete trovare i mazzi fisici facilmente su Amazon?

Final Fantasy Trading Card Game, cos'è?

Chiamato letteralmente "Final Fantasy Trading Card Game", il gioco è stato lanciato nel novembre 2016 ed è articolari in diverse espansioni dedicate ai vari capitoli della serie. L'obiettivo è quello di creare un mazzo da 50 carte con un massimo di tre copie della stessa carta e scontrarsi poi contro gli avversari, sfruttando le strategie e i personaggi che preferiamo, sia eroi che cattivi o mostri.

Final Fantasy Trading Card Game, come si gioca?

All'inizio della partita si preparano due mazzi da 50 carte, ciascuna delle quali non può essere presente in non più di tre copie. Si posizionano poi alla destra del giocatore e, dopo aver deciso chi inizia, si pescano 5 carte a testa e 2 in quelli successivi.

Le carte possono avere diversi tipi di abilità, tra cui:

Abilità d'azione : queste abilità possono essere attivate pagando il loro costo indicato. In alcuni casi, presentano un'icona che indica la posizione di "dull", il che significa che devono essere "dullate" per essere utilizzate. Inoltre, di solito non possono essere attivate immediatamente dopo essere state messe in campo, a meno che il personaggio non possieda la capacità di "Fretta", di cui discuteremo in seguito.

: queste abilità possono essere attivate pagando il loro costo indicato. In alcuni casi, presentano un'icona che indica la posizione di "dull", il che significa che devono essere "dullate" per essere utilizzate. Inoltre, di solito non possono essere attivate immediatamente dopo essere state messe in campo, a meno che il personaggio non possieda la capacità di "Fretta", di cui discuteremo in seguito. Abilità del terreno : queste abilità si attivano soltanto quando il personaggio è presente sul campo di gioco. Possono, ad esempio, ridurre i costi delle Evocazioni o aumentare i Punti Forza delle Avanguardie, e così via.

: queste abilità si attivano soltanto quando il personaggio è presente sul campo di gioco. Possono, ad esempio, ridurre i costi delle Evocazioni o aumentare i Punti Forza delle Avanguardie, e così via. Autoabilità : queste abilità si attivano automaticamente una volta che vengono soddisfatte le condizioni richieste.

: queste abilità si attivano automaticamente una volta che vengono soddisfatte le condizioni richieste. Abilità Speciali: queste abilità sono contraddistinte dal nome scritto in arancione, seguito da un'icona raffigurante una "S". Per attivarle, oltre a pagare il loro costo, il giocatore deve scartare una carta con lo stesso nome, anche se con un numero di serie diverso.

Inoltre, esistono una serie di abilità passive o status che permettono di rendere le proprie strategie ancor più complesse. In ogni caso, in ogni turno si potrà decidere se giocare un personaggio o un'evocazione o usare un'abilità, per poi attaccare l'avversario o, al contrario, parare i colpi dell'altro. Ogni volta che viene inflitto un danno, la prima carta del mazzo viene spostata nella "Damage Zone" per segnalare un punto ferita.

Final Fantasy Trading Card Game, quanto dura una partita?

La partita in Final Fantasy Trading Card Game dura all'incirca 20 minuti e può concludersi in diversi modi. Ad esempio, se uno dei due giocatori riesce a infliggere un totale di 7 danni al proprio avversario, oppure se un giocatore non è in grado di pescare una carta all'inizio del proprio turno. Inoltre, se un giocatore subisce danni e non ha più carte da pescare nel mazzo, la partita termina e il giocatore con le carte rimanenti vince.

Final Fantasy Trading Card Game è uguale alla Regina Rossa in FF 7 Rebirth?

Per quanto entrambi i giochi si basino sulle carte, il gioco ufficiale di carte di Final Fantasy e il minigioco "Regina Rossa" presente in Final Fantasy VII Rebirth non sono la stessa cosa. Hanno, infatti, regole e scopi completamente diversi. Se volete saperne di più su Regina Rossa vi invitiamo a leggere la nostra guida dedicata!

Final Fantasy Trading Card Game, quanto costa?

I set di Final Fantasy Trading Card Game hanno un prezzo che varia dai 9,00€ in su, in base alla tipologia di set e alle carte contenute all'interno della confezione. Inoltre, nel corso degli anni sono stati rilasciati set speciali in occasione di anniversari, oltre che quelli dedicati ai diversi capitoli della serie.

Final Fantasy Trading Card Game, dove acquistare le carte?

Come vi abbiamo anticipato a inizio articolo, la notizia positiva è che potete trovare molti dei set di Final Fantasy Trading Card Game su Amazon, oltre che nei negozi specializzati. Esistono set dedicati a diversi capitoli della saga, tra cui Final Fantasy XIII, Final Fantasy X e Final Fantasy IX, oltre che Starter Set perfetti per chi desidera iniziare immediatamente a giocare.

Di seguito troverete, dunque, una lista dei set facilmente reperibili su Amazon: