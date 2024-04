Final Fantasy XVI: l'edizione PS5 a soli 35€ su Amazon!

Come saprete, da ieri è finalmente disponibile per tutti "The Rising Tide", secondo (ed ultimo) DLC per l'ottimo, ma controverso, Final Fantasy XVI, ovvero quello che è stato l'ultimo capitolo della serie regolare della storica saga di videogame. Con The Rising Tide, si chiude dunque il cerchio della narrazione dedicata a Clive e compagni, ma qualora per voi l'intero gioco fosse ancora una novità, vi farà piacere sapere che, proprio in queste ore, FF XVI è in sconto su Amazon ad appena 34,99€, ovvero ad uno dei prezzi più bassi che siano mai stati raggiunti dal gioco! Un bell'affare, per scoprire un titolo che, al netto di molte incertezze, riesce comunque a regalare un certo divertimento, complice soprattutto un comparto narrativo di primissimo livello!

Final Fantasy XVI, chi dovrebbe acquistarlo?

Final Fantasy XVI è un titolo che riesce a catturare l'attenzione non solo degli amanti della serie, ma anche di coloro che cercano un'esperienza di gioco profonda e avvincente. Consigliato a chi ama le narrazioni mature e complesse, il gioco offre una trama intricata e personaggi ben definiti che vi terranno incollati allo schermo. Grazie alla sua dinamica di combattimento rapido e adrenalinico, è perfetto per i giocatori che apprezzano gli action game intensi e veloci, e che sono magari stanchi di quelli che sono gli stilemi classici del genere ruolistico in salsa nipponica.

Per chi è alla ricerca di un'avventura diversa dai classici JRPG, con una forte enfasi sulla narrazione e sullo sviluppo dei personaggi, nonché per gli amanti delle storie politicamente complesse e dei mondi fantasy oscuri, Final Fantasy XVI offre un'esperienza unica nel suo genere. Aderendo a queste premesse, il gioco si distingue per essere un tale mix riuscito di azione e narrativa, con un taglio narrativo potente e fortemente cinematografico.

Al centro di tutto, il Regno di Valisthea, un mondo dove gli scontri tra i Dominanti evocano battaglie epiche con i loro Eikon. Qui Clive, il protagonista, vi accompagnerà in una avventura lunga una vita intera, offrendovi una storia fantasy oscura, ricca di realismo e conflitti tra nazioni. Il gioco esplora temi maturi e complessi, allontanandosi dalla tradizionale narrazione dei JRPG per abbracciare un'azione più diretta e cruda, simile a quella di titoli come Devil May Cry, ed offrendo un'esperienza narrativa, a nostro giudizio, davvero straordinaria!

Parliamo, insomma, di un titolo che ha davvero molto da dire, anche al netto delle molte critiche al suo sistema di gioco e, per questo, vi suggeriremmo di non perdere l'occasione di acquistarlo subito, portandovelo a casa ad un prezzo davvero molto invitante che, per altro, è anche uno dei più bassi mai visti in circolazione!

Vedi offerta su Amazon