Final Fantasy 7 Remake: prezzo, numero di episodi, demo e tantissimi dettagli svelati?

Final Fantasy 7 Remake è uno dei giochi più attesi dagli appassionati: ora, un leak svela moltissime informazioni su prezzo, numero di episodi e la demo.

Final Fantasy 7 Remake è tornato in grande stile durante il recente State of Play di Sony. Square Enix ha sfruttato lo stream PlayStation per (ri)annunciare il proprio gioco, sparito dai radar da anni. Il filmato ci ha permesso di notare il miglioramento grafico (più che atteso) e ha riconfermato che si tratta di un action; purtroppo non è stato detto altro in merito. Molto probabilmente potremo scoprire qualcosa di nuovo durante l’E3 2019, visto che Square Enix ha annunciato novità per giugno. Già ora, però, emerge un leak molto interessante.

Tramite Reddit, infatti, un presunto dipendente Square Enix della divisione di El Segundo (Los Angeles, Stati Uniti) ha affermato che Final Fantasy 7 Remake sarà diviso in due episodi e che ognuno di essi costerà 59.99 dollari; in pratica, si tratterà di un “Parte 1” e “Parte 2”, con un prezzo regolare.

Ancora più interessante, però, è il fatto che ci sarà una demo giocabile di Final Fantasy 7 Remake all’E3 2019 e che questa sarà resa disponibile su PlayStation 4 tramite PlayStation Network pochi giorni dopo la conclusione dell’evento (ma solo per gli iscritti PS Plus). Si tratterebbe di un’ottima notizia in quanto significherebbe che il progetto è in un momento di produzione talmente avanzato da dare sicurezza a Square Enix e convincerla a proporlo a un pubblico mondiale.

Il leak è stato cancellato molto rapidamente, ma altri utenti sono riusciti a copiarlo e a riportarlo sempre su Reddit. Le informazioni, inoltre, non si limitano a questo. Secondo quanto riportato dal leaker, la “Parte 1” si interromperebbe con quella scena di Aerith (non facciamo spoiler, nel caso nel quale abbiate vissuto sotto una roccia fino a oggi). Inoltre la Materia equipaggiata nelle armi viene mostrata a schermo quasi sempre. Gli accessori, invece, non appariranno sul modello del personaggio.

Le armi hanno degli attacchi speciali diversi. Gli attacchi base non fanno molti danni, in quanto il punto focale dei combattimenti saranno le finisher, gli attacchi speciali e, ovviamente, i Limit Break. La magia consumerà MP, oltre che cariche ATB (il leak non è chiarissimo su questo punto: probabilmente le mosse potenti sono limitate nell’utilizzo). Le evocazioni, come in originale, saranno filmati e le creature non combatteranno con te. Inoltre, ci sarà una nuova evocazione, Amarok, un lupo che causa danni oscuri.

Il gioco è un open world e non ci sono quasi limiti di spostamento ed esplorazione. Ci sarà modo di spostarsi con dei mezzi di vario tipo, tra i quali i Chocobo. Le ambientazioni puntano a essere vive e particolari, rendendole credibili anche rispetto all’ambiente nel quale si trovano. Sephiroth non apparirà spesso. I mostri hanno subito un redesign, ma saranno riconoscibili: alcuni di essi però non ritorneranno.

Vengono poi svelati vari dettagli sui personaggi principali della squadra di Cloud, ma trattandosi di potenziali spoiler vi rimandiamo alla pagina Reddit. Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato? Se si rivelasse tutto vero, sareste contenti?