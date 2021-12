Final Fantasy 7 Remake si apre alle mod! Alcune sono a dir poco folli

Sono passati solamente pochi giorni dal lancio di Final Fantasy 7 Remake anche su PC, e finalmente anche chi non era in possesso di una console PlayStation può immergersi nel fantastico mondo del JRPG ricreato da Square-Enix. Oltre a godere di una storia classica rivisitata, soprattutto graficamente, con l’arrivo del remake su PC si sono aperte le porte al modding, con molti appassionati che non hanno perso tempo e hanno già realizzato una serie di mod per il titolo al momento disponibile sull’Epic Games Store.

Uno dei primi elementi su cui hanno voluto lavorare i modder è stata l’iconica Buster Sword di Cloud che, all’interno di una mod a dir poco folle, prende le esatte sembianze di Scarlet. Le immagini di questa mod sono state caricate di recente su Twitter, dove possiamo vedere una Scarlet immobile in T pose utilizzata come se fosse una vera spada, con tanto di emissione di scintille ad ogni colpo.

Un’altra mod che sta facendo il giro del web in questi giorni è quella che permette di giocare con Cloud e Tifa vestiti di tutto punto. La particolarità di questa seconda mod, però, sta nel vestiario di Cloud, il quale potrà girovagare per tutto il gioco vestito da donna. Senza dubbio questi vestiti di Could e Tifa hanno fatto la felicità di moltissimi amanti di Final Fantasy 7, e grazie a questa mod ora i giocatori potranno vivere l’intera avventura con questi outfit molto amati, ma anche molto bizzarri.

Queste sono solamente le prime mod per il remake di Final Fantasy 7 ad essere emerse sulla superficie, ma conscendo l’attivissima community di modder presente su PC, non fatichiamo ad immaginare che nel corso dei prossimi mesi possano uscire altre mod interessanti da testare.