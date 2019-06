Final Fantasy 7 Remake: svelato il tema PS4 gratuito disponibile per chi fa il preorder

Final Fantasy 7 Remake, se prenotato su PlayStation Store, propone un tema dinamico con Cloud e Sephiroth: ora, è stato mostrato!

Durante la conferenza di Square Enix abbiamo avuto modo di scoprire tanti nuovi dettagli su Final Fantasy 7 Remake, la nuova versione del vecchio classico degli anni novanta. Ciò che più interessava a molti era la data di uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2020. Ovviamente, una volta annunciata sono stati aperti i preordini, i quali includono elementi aggiuntivi. Nel caso nel quale prenotaste il gioco su PlayStation Store, avreste modo di ottenere un tema esclusivo senza costi aggiuntivi che mostra Cloud e Sephiroth con Midgard sullo sfondo.

Square Enix e Sony hanno ora annunciato che il tema è già disponibile al download. Se avete prenotato o prenoterete Final Fantasy 7 Remake potrete subito accaparrarvi lo sfondo dinamico, così da poterlo ammirare per i mesi a venire, mentre attendete l’uscita del gioco. Potete vedere lo sfondo qui sotto, nel tweet PlayStation.

Pre-order Final Fantasy VII Remake at PS Store to immediately download this striking PS4 Theme featuring two of the title’s most iconic characters: https://t.co/k2eJEi4c9q pic.twitter.com/CpMWS9R74C — PlayStation (@PlayStation) June 20, 2019

In queste settimane sono state condivise molte informazioni sul gioco. Sappiamo che Square Enix non sta cercando di soddisfare solo gli amanti dell’action, ma vuole dare anche a chi apprezza uno stile più compassato la possibilità di divertirsi: infatti, è presente una modalità tattica che permette di rallentare l’azione e decidere quali azioni eseguire. Farà il proprio ritorno anche l’ATB, per quanto ovviamente rimodernato.

Nomura hai inoltre illustrato alcune novità che saranno presenti in questo Remake, come ad esempio i “Guardiani del destino”. È stato anche confermata la presenza dell’Honey Bee Inn e della fase di cross-dressing di Cloud: sarà però riproposta in una nuova versione per renderla “più adeguata”. Infine, sono stati rilasciati moltissimi nuovi screenshot, che potete vedere a questo indirizzo. Vi ricordiamo inoltre che durante l’E3 2019 abbiamo potuto testare il gioco: ecco la nostra anteprima.