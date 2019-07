Final Fantasy 7 Remake arriva su Xbox One? No, è stato un errore

Final Fantasy 7 Remake uscirà anche su Xbox One? Un annuncio della pagina Facebook di Xbox Germany l'ha fatto pensare, ma si è trattato di un errore.

Final Fantasy 7 Remake, pur essendo al centro di molte critiche per il suo taglio action e per la divisione in episodi, rimane uno dei giochi più attesi dalla community mondiale. All’E3 2019, oltre ad aver potuto ammirare un trailer denso di gameplay, abbiamo scoperto l’esatta data di uscita del primo episodio: 3 marzo 2020. Il gioco, vi ricordiamo, uscirà su PlayStation 4. Nella giornata di ieri, però, è apparso sulle pagine social di Xbox Germany l’annuncio di una versione del gioco per la console di Microsoft. È stato però rimosso subito dopo la pubblicazione.

Cosa è successo? Secondo quanto riportato da Maxi Graff, marketing communications and social leader presso Xbox Germany, si tratta solo di un errore del team marketing e attualmente non c’è alcun annuncio da fare. Bisogna ammettere che si tratta di una situazione sospetta e viene da pensare che l’annuncio sia stato anticipato per errore e che quindi debba avvenire a breve termine. Per ora, però, non ci sono informazioni ufficiali su una release per Xbox o per PC.

È altamente improbabile che il gioco rimanga esclusiva assoluta PS4, considerando la mole della produzione, a meno che Sony stessa non sia stata coinvolta nello sviluppo (e fino ad ora non ci sono state dichiarazioni in tal senso). Un rilascio su PC e Xbox One potrebbe avvenire dopo un periodo di esclusività temporale. In ogni caso, ripetiamo, per ora le informazioni ufficiali pongono il gioco in uscita il 3 marzo 2020 esclusivamente su PlayStation 4.

Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che si tratti di un annuncio anticipato, o di un vero errore?