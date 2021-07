Final Fantasy: il sequel di un grande classico potrebbe vedere la luce

La saga di Final Fantasy è una delle più longeve e storiche nel roster dei più importanti franchise videoludici. Nata su Nintendo Entertainment System a fine anni ’80, il brand ideato da Sakaguchi si porta dietro con ogni nuovo capitolo un’eredità pesantissima. Sono molteplici i giochi principali della serie, che nel corso delle generazioni ha visto l’arrivo di tutta una serie di sperimentazioni, remake, spin-off e prodotti che sono fuoriusciti anche dal medium videoludico abbracciando il cinema e la gadgettistica.

In attesa di ricevere nuovi aggiornamenti sul prossimo Final Fantasy 16 e sulla seconda parte del remake del settimo capitolo, all’interno di una recente intervista con la redazione di Famitsu, il noto game director Tetsuya Nomura ha svelato alcuni retroscena su un particolare sequel della saga. Nell’intervista Nomura ha affermato che Nojima avrebbe già scritto una bozza di quello che potrebbe essere Final Fantasy X-3.

A quanto pare, quindi, Final Fantasy X potrebbe ricevere un nuovo sequel dopo la bellezza di vent’anni. La cosa più interessante, però, è che oltre Nomura anche Toriyama ha voluto aggiungere qualcosa alle dichiarazioni del proprio collega. Stando a Toriyama, infatti, le possibilità che il sequel vedrà la luce non sono basse, ma per il team di sviluppo di Square al momento la priorità assoluta rimane la seconda parte del remake del settimo capitolo.

Tetsuya Nomura told Famitsu that Nojima has written a rough outline of what Final Fantasy X-3 could look like

Toriyama adds that the chance of it happening are "not 0" but FF7R is the focus for nowhttps://t.co/pgAcshenoN pic.twitter.com/O5UmjstunV

— Nibel (@Nibellion) July 14, 2021