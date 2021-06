Final Fantasy, lo spin-off soulslike è alle porte

Il tanto vociferato Final Fantasy Origin, spin-off in chiave soulslike sviluppato da Team Ninja e previsto in esclusiva su PlayStation 5 sarebbe dietro l’angolo. Sapevo già da diverse settimane che un annuncio poteva arrivare grazie ai prolifici insider dell’industria dei videogiochi ma oggi Internet ha dato una risposta chiarissima. E quindi sì, ci siamo: il gioco è davvero realtà e sembrerebbe mancare davvero pochissimo al reveal ufficiale.

Non sappiamo ancora se Final Fantasy Origin sarà annunciato all’E3 2021, durante lo Square Enix Presents di questa sera. Sappiamo però, grazie all’utente Twitter Mog, che il gioco esiste. Questo perché Square Enix il 24 maggio 2021 ne ha registrato il dominio. Il sito è ovviamente ancora irraggiungibile e molto probabilmente sarà in questo stato almeno fino a quando non verrà annunciato in maniera ufficiale. Al timone dello sviluppo, come dichiarato in apertura, dovrebbe esserci Team Ninja che al di là dei lavori sulla remaster della trilogia di Ninja Gaiden non è (almeno per vie ufficiali) impegnata in qualche progetto.

Purtroppo, al momento, le uniche informazioni sull’esistenza del gioco sono appunto l’esistenza del dominio di Final Fantasy Origin e ovviamente le parole degli insider. Per tutti i dettagli di gioco in merito, ovviamente, sarà necessario attendere che Square Enix tolga il velo da quella che sembra essere una delle esclusive più interessanti di PlayStation 5. Oltre che ovviamente all’originalità: non si è infatti mai visto un gioco della serie con meccaniche à la Dark Souls.

Come di consueto in queste occasioni, pur essendoci abbastanza elementi che farebbero presupporre all’ufficialità, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze. Il dominio di Final Fantasy Origin è già una conferma dell’esistenza di questo progetto, ma chiaramente sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale da parte di Square Enix, che potrebbe anche confermare (o smentire) l’esclusività definitiva per la console di casa Sony. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.