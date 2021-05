Final Fantasy Origin, il souls-like per PS5 sarebbe in lavorazione

Una notizia che sicuramente molti fan non si aspettano, vero? Sembra invece che il prossimo capitolo della serie, potrebbe essere sviluppato completamente in esclusiva per la console di Sony e che abbandoni completamente le dinamiche che abbiamo visto fino ad ora per abbracciarne di nuove. Secondo alcuni rumor di questi giorni, Square Enix è stata vittima di leak compromettenti che riguardano anche gli annunci durante il prossimo E3, che vi ricordiamo si terrà completamente in versione digitale. Sembra quindi che il prossimo Final Fantasy venga sviluppato dal Team Ninja.

Sicuramente non un nome nuovo per chi mastica souls like dalla mattina alla sera. Infatti si tratta proprio della stesso team interno di Koei che si è occupato della serie di NiOh. Di conseguenza tutto questo farebbe pensare ad un titolo che abbandona le dinamiche più classiche, sia del combattimento “a turni”, sia quello più “action” dell’ultimo remake e del quindicesimo capitolo, per abbracciare delle dinamiche RPG più classiche. Difatti andremo ad avere un capitolo della serie più vicino ai lavori di From, oppure più vicino alla difficoltà della serie del Team Ninja.

All’interno dei leak inoltre viene fatto riferimento al titolo che dovrebbe avere questo capitolo della serie “Final Fantasy Origin“. Il tutto infatti ruoterebbe attorno alla storia del primo capitolo classico della serie, originariamente uscito per NES. Di conseguenza potremmo magari pensare ad un mondo di gioco che va più vicino al fantasy classico, aldilà di quello che abbiamo visto con gli ultimi capitoli della serie. Anzi, andrebbe di pari passo con il piccolo assaggio avuto con Final Fantasy 16.

except something easier to get into than Nioh, but that's the comparison point I keep hearing — Imran Khan (@imranzomg) May 24, 2021

Ovviamente prendete tutte queste notizie con le pinze, anche se le fonti sembrano essere più che attendibili, bisogna sempre capire che si tratta di rumor. Fino a che non avremo davanti ai nostri occhi i trailer ufficiali dei titoli, possiamo soltanto speculare sulla questione e su queste poche informazioni a disposizioni. Ma a voi piacerebbe un titolo di Final Fantasy in stile Ni-Oh?