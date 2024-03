Final Fantasy VII Rebirth, dove trovare tutti i Kyactus | Guida

Durante il completamento del dossier nella zona di Corel in Final Fantasy VII: Rebirth ti verrà richiesto di trovare tutte le sculture di pietra di Kyactus nella zona. Nonostante ti venga data una piccola statuetta che ti aiuterà a puntare nella giusta direzione, queste possono essere comunque difficili da trovare, specialmente perché il terreno è pieno di scogliere e caverne, motivo per cui abbiamo scritto per voi questa guida contenente informazioni su dove trovare tutte le rocce Kyactus in Final Fantasy VII Rebirth.

Prima di passare alle posizioni dei Kyactus, però, è necessaria una premessa: all'inizio potrai completare solo due degli obiettivi della Protorelica. Dopo aver finito i primi due, l'NPC dedicato ti dirà che si metterà in contatto con te quando potrai fare gli altri (sarai in grado di completare gli ultimi due punti verso la fine del capitolo 12).

Quando arrivi in ogni area Protorelica, avrai il compito di trovare immediatamente una pietra a forma di Kyactus nel deserto per aprire la porta del reattore coperto di cactus.

Final Fantasy VII Rebirth, dove trovare tutti i Kyactus

Kyactus #1

La prima roccia Kyactus è la più semplice da trovare, dato che non dovrai arrampicarti su nessuna scogliera: da nord dovrai semplicemente camminare su una rampa formata naturalmente. Cammina intorno ai macchinari e troverai la roccia.

Kyactus #2

Per arrivare alla seconda roccia Kyactus, dovrai avvicinarti da una scogliera a ovest della roccia. Puoi salire sulla scogliera usando le sporgenze gialle, se ti avvicini alla scogliera da sud. Una volta salito, puoi usare il rampino per attraversare il divario su altre sporgenze gialle, che ti portano al Kyactus.

Kyactus #3

Teletrasportati direttamente alla Cella della Prigione del Deposito Rottami (dove hai trovato Dyne), esci dal deposito rottami e gira a destra, verso l'area segnata sopra. Sarai in grado di vedere il bagliore della roccia Kyactus in quel grande buco dritto davanti. Per entrarci, cammina a sinistra del buco, lungo il bordo, e segui il sentiero. Dovrai scendere e poi salire su alcune sporgenze gialle, ma seguendo questa strada ti porterà direttamente al Kyactus.

Kyactus #4

L'ultima roccia Kyactus si trova sulla parte di penisola del deserto orientale di Corel. Arriva alla scogliera con la roccia su di essa e vedrai delle sporgenze gialle per salire su una scogliera e seguire il sentiero dritto che ti porterà alla roccia.