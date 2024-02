Dopo un'attesa che sarà sembrata logorante per i fan della saga, Final Fantasy VII Rebirth è finalmente tra noi. La seconda parte della nuova versione di uno dei capitoli più amati della serie riporterà i giocatori nei panni di Cloud e dei suoi compagni, i quali fuggono dalla città di Midgar alla ricerca dell'eroe caduto, Sephiroth. Se non vedete l'ora di immergervi nella nuova avventura ma volete affrontarla al meglio siete nel posto giusto, dato che in questa guida completa di Final Fantasy VII Rebirth troverete tantissimi consigli, suggerimenti e trucchi.

Di seguito troverete, quindi, un elenco con tutte le guide che abbiamo pubblicato e che pubblicheremo nel corso dei prossimi giorni sul gioco, seguite da un elenco di consigli e informazioni utili su Final Fantasy VII Rebirth.

Giacché questo articolo è in continuo aggiornamento vi invitiamo a salvarlo nei preferiti e visitarlo spesso, potreste trovare nuove guide aggiunte alla lista!

Final Fantasy VII Rebirth, la Guida Completa

Consigli utili per cominciare

Selezionare la difficoltà iniziale in base a come vorrete progredire nel gioco

Comprendere al meglio come si comportano le due difficoltà disponibili al primo avvio di Final Fantasy VII Rebirth è importantissimo per decidere come vorrete affrontare il gioco.

: la difficoltà base di Final Fantasy VII Rebirth prevede che i nemici, e di conseguenza le missioni, salgano di livello armoniosamente con la progressione nell'avventura. Questo vuol dire che sovente vi ritroverete a dover esplorare le varie regioni di Gaia per salire propriamente di livello prima di poter affrontare le sfide più ardue con maggior tranquillità. Allo steso tempo, però, recuperare in un secondo momento le missioni secondarie potrebbe renderle troppo facili, e decisamente meno appaganti, vista la discrepanza fra il livello dei vostri personaggi e quello iniziale delle missioni. Se volete godervi l'avventura alternando missioni principali a fasi esplorative e sicuramente la scelta migliore per voi. Avanzata: la difficoltà avanzata allinea ogni combattimento al livello attuale del vostro party di personaggi. Questo fa si che possiate godervi tutto d'un fiato la storia, senza preoccuparvi eccessivamente delle fasi esplorative per salire di livello, e che vi troviate di fronte a un buon livello di sfida nelle missioni secondarie che andrete a recuperare in un secondo momento.

Usate sempre la trasmutazione e risparmiate Guil

Non spendete costantemente soldi in oggetti comuni quali pozioni, fiale di etere e code di fenice. Final Fantasy VII Rebirth, infatti, introduce una meccanica chiamata Trasmutazione, la quale vi permette di creare consumabili ed equipaggiamento, sfruttando le risorse che raccogliere te durante le fasi esplorative, sia nelle varie regioni di Gaia che all'interno dei Dungeon collegati alla storia principale.

Ricordatevi sempre che i Guil, specialmente nelle fasi iniziali, e intermedie, dell'avventura, non saranno tantissimi e vi serviranno per acquistare alcuni equipaggiamenti, di grado elevato, utili per migliorare i vostri personaggi, specialmente quelli che tenderete a utilizzare meno.

Imparate a usare la mappa per massimizzare le vostre esplorazioni

Final Fantasy VII Rebirth propone una delle mappe migliori per quanto concerne l'organizzazione del proprio viaggio. Ogni missione secondaria, così come ogni caccia, ogni vestigio e ogni attività opzionale, non solo verrà indicata sulla mappa della regione, ma presenterà una serie di pallini vuoti atti a comunicare quanti passaggi, o quante attività della stessa tipologia, saranno necessari per portarla a termine.

Un aspetto tanto bello in termini di game design, quanto utile per pianificare al meglio le vostre fasi esplorative. Sapere in anticipo che una missione secondaria è composta, per farvi un esempio, da dodici passaggi, potrebbe aiutarvi a decidere se affrontarla subito o tenerla da parte per un secondo momento.

Allo stesso tempo, vi consigliamo, ogni qualvolta completiate un capitolo, di controllare le mappe di tutte le regioni per verificare se l'icona della bacheca degli incarichi presenta un piccolo punto esclamativo sopra di essa, in maniera tale da recarvici il prima possibile e attivare tutte le missioni secondarie per poterle vedere nella sezione "Incarichi" e sapere da quanti passaggi sono composte.

Non lasciate mai indietro le abilità delle armi

Che sia un'arma che vi piace, o una che detestiate, ogni qualvolta raccoglierete una nuova arma per un membro del vostro party, equipaggiatela e inserite quel membro della squadra nel vostro party attivo.

Dopodiché recatevi in una regione a caso di Gaia e iniziate a scontrarvi con i nemici che incontrerete semplicemente esplorando, tenendo a mente di usare l'abilità associata alla nuova arma fino al momento in cui vi apparirà il messaggio: "abilità dell'arma appresa".

Questo semplice accorgimento risulterà incredibilmente utile per permettere a ogni personaggio, di espandere le abilità ATB a disposizione, svincolandole dall'arma a cui esse sono associate e permettendogli di usarle a piacere.

Ogni membro del team è importante, dovrete equipaggiarli al meglio tutti

Final Fantasy VII Rebirth, a differenza del precedente capitolo, presenta un cast composto da sette personaggi giocabili. Laddove si potrebbe pensare di equipaggiare al meglio solo quei personaggi che si preferisce usare, è importante tenere a mente che, soprattutto nelle fasi finali dell'avventura, il gioco tenderà a cambiare la squadra attiva molto frequentemente e che, in molteplici occasioni, non darà la possibilità al giocatore di equipaggiare a dovere i vari personaggi prima, o durante, uno scontro.

Per questo motivo il nostro consiglio, per quanto sappiamo vi porterà via parecchio tempo, è quello di equipaggiare al meglio ognuno dei personaggi del vostro party, tenendo sempre a mente di fornire a ognuno di essi una materia Energetica (indispensabile per curarsi) e la giusta mescola di materie atte a definire il ruolo sul campo di battaglia di ciascuno dei sette personaggi che compongono il cast di Final Fantasy VII Rebirth.

Siamo certi che per questo semplice consiglio ci ringrazierete una volta che avrete finito il gioco.

Cose utili da sapere su Final Fantasy VII Rebirth

Avete a disposizione solo 10 slot di salvataggio.

Come per FF7 Remake, anche Rebirth ha solo 10 slot di salvataggio disponibili, oltre a un autosave. Quindi non potrete salvare continuamente durante il gioco, per cui fate attenzione ai vostri slot di salvataggio durante il primo playthrough... e siate grati che sbloccherete la selezione dei capitoli dopo aver completato il gioco.

Il contatore del tempo di gioco si ferma se siete inattivi

Se vi allontanate dalla vostra PS5 mentre siete nel menu di pausa, il tempo di gioco si ferma se il gioco rimane inattivo per tre minuti e non riprenderà finché non farete qualcosa, per cui non dovrete preoccuparvi che influenzi il vostro tempo di gioco complessivo.

Non comprate armi

Potrebbe essere allettante fare grind per abbastanza Guil da comprare armi che vi sembrano incredibilmente belle o forti, ma sappiate che tutte le armi disponibili nei negozi possono essere trovate dentro una cassa viola nel gioco. Se avete già la spada, riceverete invece una modesta quantità di Guil. In generale, se esplorate in modo completo, non avrete mai bisogno di comprare armi.

Cambiate i membri sul campo se siete carenti di guarigione

Potete cambiare rapidamente i membri del vostro gruppo sul campo portando su il menu di comando e premendo R1 e L1 per alternare tra i tre schieramenti prefissati. Questo è un buon modo per sostituire rapidamente un membro del gruppo con poca salute o MP a favore di uno fresco e evitare di dover utilizzare un oggetto o incantesimo di guarigione.

Esplorate le aree grigie

Esplorando ogni sezione open-world del gioco, sbloccherete gradualmente più pezzi di Intel per Chadley. Se avete completato tutto ciò che è disponibile e ci sono ancora delle aree grigie sulla mappa, assicuratevi comunque di esplorarle sul vostro Chocobo. Molto spesso, questa è un'area in cui potete far scavare il vostro Chocobo per trovare tesori, o è un Luogo di Tesori con del bottino interessante.

I personaggi hanno attacchi di schivata unici

Non dimenticate le vostre abilità di attacco uniche! Cloud può attaccare dopo una schivata per lanciare proiettili contro nemici lontani, ma potete anche tenere premuto il pulsante per zippare verso di loro per un combo aereo. Dopo una schivata, invece, Tifa esegue un attacco a gamba spazzata che può colpire più nemici.

Utilizzate l'Annullamento Difensivo

Anche nel bel mezzo di un'animazione di attacco elaborata, Tifa può annullare la difesa, il che significa che può passare immediatamente a bloccare nel bel mezzo di un attacco anziché subire un colpo diretto da un'opprimente assalto nemico. Anche Cloud può tecnicamente farlo in modalità Punitore, ma è più automatico.

Potete Trasmutare oggetti equipaggiati

Se avete un'armatura equipaggiata che è idonea per un aggiornamento nel Trasmutatore di Oggetti, allora apparirà nel menu dedicato in una sottocartella sotto il campo ricette regolari. Potete, dunque, trasmutare l'arma o l'accessorio anche mentre il personaggio lo ha equipaggiato.

Premete Cerchio per fare una derapata sul vostro Chocobo o tuffarvi in acqua

Mentre si corre a tutta velocità su un Chocobo, potete premere il pulsante Cerchio per derapare un po' lateralmente e fare curve più strette. Allo stesso modo, mentre vi avvicinate a qualsiasi corpo d'acqua, potete premerlo per farlo scivolare in acqua come una papera. È un ottimo modo per conservare il vostro slancio anziché gestire la piuttosto goffa animazione di saltare in acqua.