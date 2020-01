Final Fantasy VII Remake: arrivo anche su PC?

Il 2020 rappresenta senz’ombra di dubbio il canto del cigno delle console di questa generazione, rappresentate da PlayStation 4 e Xbox One. Manca ormai sempre meno all’uscita di Final Fantasy VII Remake, rivisitazione dell’originale capolavoro a cura di Square Enix uscito nell’ormai lontano 1997 sulla prima PlayStation.

Il gioco è previsto infatti per il prossimo 3 marzo 2020, e nel frattempo nel corso delle ultime ore sono uscite alcune indiscrezioni in merito alla demo di Final Fantasy VII Remake, che dovrebbe essere disponibile verosimilmente a partire dal prossimo mese, con un peso pari a 22.54 GB.

Oltre a questo, stando al codice di gioco si aggiungerebbe però l’ipotesi di una versione PC di Final Fantasy VII Remake, suggerita in un post apparso su Twitter ad opera dell’utente roXxPS3: la demo rimanderebbe infatti a delle risoluzioni diverse da quelle standard usate per la versione PlayStation 4.

Chiaramente al momento queste rimangono solo che supposizioni, pertanto non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite ufficiali da parte della compagnia stessa. Nel frattempo vi ricordiamo che attualmente il titolo è previsto in esclusiva temporanea per PlayStation 4. E voi, avete intenzione di rigiocare a questo titolo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!