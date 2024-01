Final Fantasy XVI CROLLA a 44€! Occasione IMPERDIBILE!

Siete fan di Final Fantasy e non avete ancora avuto modo di provare l'ultimo capitolo, o volete semplicemente immergervi in un'avventura dai toni maturi e con un comparto grafico incredibile? In entrambi i casi sarete felici di sapere che su eBay potete trovare la versione PS5 di Final Fantasy XVI a soli 44,99€ invece di 59,99€. Vi consigliamo, però, di affrettarvi, dato che le scorte sono limitate!

Final Fantasy XVI, chi dovrebbe acquistarlo?

Se fino a ora siete stati titubanti sul provare o meno l'ultimo capitolo della saga, vi rassicuriamo sul fatto che si tratta di un acquisto che difficilmente vi deluderà: nonostante le differenze rispetto al passato storico della serie, Final Fantasy XVI non solo offre divertimento e godibilità, ma si distingue anche come un titolo splendidamente narrato. La trama è matura, politicamente complessa e stratificata, mentre i personaggi sono ben scritti e affascinanti, con il protagonista Clive in particolare che spicca.

Consigliamo questo titolo agli appassionati della saga, ma anche a coloro che potrebbero aver trascurato la serie in passato a causa di presunte "rigidità", poiché qui ci troviamo di fronte a un action game puro e duro, più simile a titoli come Devil May Cry che ai vecchi capitoli della serie. Il gioco è stato giudicato divisivo, ma secondo noi vale sicuramente la pena di essere provato, specialmente considerando l'attuale sconto!

Prendendo ispirazione da opere monumentali come Game of Thrones e il Berserk di Kentaro Miura, Final Fantasy XVI rappresenta una significativa deviazione dalla tradizione della serie, offrendo un'esperienza profondamente diversa dai canonici JRPG. In tal senso, è un capitolo unico che consigliamo vivamente di provare, specialmente ora che è disponibile a un prezzo scontato per PS5!

