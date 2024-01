Steam Deck ha finalmente un vero concorrente (con Steam OS)

Steam Deck si appresta ad avere un altro concorrente firmato Ayaneo. Si tratta della nuova Next Lite, console portatile con due caratteristiche principali: la prima è che sarà economica, a differenza di molti dei prodotti del brand cinese, la seconda è che sarà equipaggiata con SteamOS, lo stesso sistema operativo di Steam Deck.

Si tratta di una prima volta, considerando che tutti i PC handheld attualmente sul mercato sono basati su Windows 11. Un altro dettaglio interessante è che la Next Lite non sostituirà l’attuale Ayaneo Next, basata su un processore Ryzen 5 5825U con grafica integrata Vega.

Pensandoci bene, la scelta di SteamOS non dovrebbe sorprendere così tanto: si tratta di un sistema operativo open source, disponibile gratuitamente per chiunque voglia usarlo, che ha dato prova di essere migliore di Windows 11 sotto molti aspetti quando si tratta di dispositivi particolari come questi. È vero, manca (per ora) la possibilità di sfruttare Xbox Game Pass e altri launcher, ma grazie ad Heroic Game Launcher si può giocare a tutti i titoli presenti su Epic Games, GOG e Amazon Prime Games, quindi la console non è limitata a ciò che è presente su Steam.

Purtroppo, si sa ancora poco in merito alle specifiche tecniche: Ayaneo ha affermato che Next Lite avrà uno schermo 7 pollici 800p e una batteria da 47Wh, gli stessi della versione “non lite”, ma non ha condiviso informazioni sulla APU usata e sul prezzo. Considerando che Ayaneo Next costa circa 1300 dollari, servirà un taglio decisamente importante per rendere Ayaneo Next Lite davvero economica.