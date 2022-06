Era il 2021 quando Microids annunciò ufficialmente Flashback 2. L’IP, dopo essere stata rianimata proprio da Microids con una riedizione speciale del primo capitolo, si è guadagnata i favori del pubblico, tanto da poter realizzare appunto la seconda iterazione. Dopo diversi mesi di silenzio, però, finalmente ci siamo: il team di sviluppo e publisher francese ha mostrato ufficialmente il gameplay del sequel della storica IP anni ’90.

Flashback 2 è decisamente interessante e molto in forma. Il gioco prende ispirazione dal primo capitolo, ma il tutto sembra essere decisamente più curato e ovviamente ancora migliore. Il gioco sarà ambientato a Neo Washington, ma i giocatori avranno la possibilità di esplorare anche location completamente inedite, come per esempio Neo Tokyo.

“Per lavorare a questo sequel e omaggiare il gioco originale, Paul Cuisset ha riunito alcuni ex membri del team di sviluppo come il designer Thierry Perreau e il composer Raphael Gesqua”, si legge nel comunicato stampa lanciato a margine del trailer. Potete ammirare il gameplay di Flashback 2 grazie al video disponibile poco più in basso.

Pur mancando la data di uscita ufficiale, Flashback 2 ha una finestra di lancio. Il gioco di casa Microids sarà disponibile durante l’inverno 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch. Restiamo in attesa di ulteriori novità e annunci in dirittura d’arrivo dal publisher.