Football Manager 25 è stato cancellato, niente uscita in primavera

Sports Interactive ha annunciato la cancellazione di Football Manager 25, previsto inizialmente per novembre 2024 e poi rimandato a marzo 2025. Lo sviluppatore ha spiegato le motivazioni della decisione sul proprio sito ufficiale, comunicando che i preordini verranno rimborsati integralmente.

La cancellazione di uno dei più popolari simulatori calcistici rappresenta un evento significativo per l'industria videoludica. Football Manager è da anni un punto di riferimento per gli appassionati di calcio e management sportivo, con milioni di copie vendute ad ogni nuova edizione.

Sports Interactive ha dichiarato: "A causa di una serie di sfide impreviste, non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati in un numero sufficiente di aree del gioco, nonostante gli sforzi fenomenali del nostro team".

Lo sviluppatore ha spiegato che l'intenzione era creare "il più grande progresso tecnico e visivo della serie da una generazione a questa parte", ma che l'esperienza complessiva e l'interfaccia non hanno raggiunto lo standard desiderato.

"Avremmo potuto pubblicare FM25 nel suo stato attuale e sistemare le cose in seguito, ma non era la cosa giusta da fare", ha aggiunto Sports Interactive, sottolineando l'impegno a mantenere elevata la qualità del prodotto.

Sports Interactive ha assicurato che il lavoro proseguirà per garantire che la prossima versione di Football Manager raggiunga gli obiettivi prefissati:

"La nostra attenzione torna ora a concentrarsi sulla creazione di una nuova era per Football Manager. Vi aggiorneremo su come stiamo procedendo non appena saremo in grado di farlo."

Questa decisione, seppur deludente per i fan, dimostra la volontà dello sviluppatore di non scendere a compromessi sulla qualità del prodotto, preferendo rinunciare a un'edizione piuttosto che pubblicare un gioco al di sotto delle aspettative.

Sports Interactive ha assicurato che "gli ordini di pre-acquisto di Football Manager 25 saranno automaticamente rimborsati per intero se acquistati presso un rivenditore ufficiale approvato da SEGA".

Per gli appassionati di simulazioni calcistiche che cercano un'alternativa, resta disponibile Football Manager 2024 (acquistabile su Amazon).