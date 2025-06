Il destino dell'universo si gioca in una partita dove la realtà si mescola con i sogni, e dove antichi eroi leggendari si risvegliano per combattere accanto a viaggiatori stellari. HoYoverse ha svelato oggi i dettagli della nuova espansione di Honkai: Star Rail, che porterà i giocatori verso l'alba di una nuova era galattica. L'aggiornamento 3.4 "For the Sun is Set to Die" arriverà il 2 luglio, promettendo di arricchire l'esperienza di gioco attraverso collaborazioni inaspettate.

La storia riprende nel momento più critico: gli Eredi di Chrysos hanno dato tutto quello che avevano, correndo contro il tempo per aiutare il Trailblazer e Phainon a riportare l'ultima Coreflame nel Vortice della Genesi. Mentre i veli che avvolgono Amphoreus iniziano a dissolversi, una verità diventa innegabile: le cose non sono mai state semplici come sembravano. Quello che si sta per svelare va ben oltre un singolo mondo, e l'alba dell'Era Nova potrebbe risuonare attraverso le stelle, con le scelte del Trailblazer destinate a plasmare il destino stesso dell'universo.

Tre nuovi personaggi giocabili fanno il loro ingresso trionfale in questa versione: Phainon, Saber e Archer, ognuno con un background unico e uno stile di combattimento distintivo. Il primo rappresenta il culmine dell'arco narrativo di Amphoreus, mentre gli altri due arrivano attraverso una collaborazione che nessuno si aspettava: l'universo di Fate/stay night si fonde con quello di Honkai: Star Rail in un crossover che promette di essere memorabile.

Il risveglio degli spiriti eroici

L'evento di collaborazione "Sweet Dreams and the Holy Grail War" trasforma Penacony in un campo di battaglia dove sette partecipanti invocano figure storiche come Servitori per combattere al loro fianco. Il Trailblazer ha ricevuto una misteriosa lettera da Old Oti, capo della Famiglia Alfalfa, che lo invita a partecipare a questo programma di intrattenimento speciale. Insieme a lui, volti familiari come Aventurine, Boothill e Robin si preparano a entrare in competizione, mentre tre Spiriti Eroici leggendari rispondono al richiamo del Sacro Graal.

Saber, personaggio a 5 stelle di elemento Vento che segue il Sentiero della Distruzione, porta con sé l'iconico attacco finale "Excalibur", capace di infliggere danni massicci a tutti i nemici e trasformare il suo attacco base in una versione potenziata. La sua meccanica di gioco ruota attorno al sistema "Core Resonance", che le permette di guadagnare azioni extra accumulate attraverso tecniche, attacchi base o quando gli alleati utilizzano le loro ultimate.

Archer, dall'altra parte, rappresenta un approccio completamente diverso al combattimento. Questo personaggio di tipo Quantum che segue il Sentiero della Caccia eccelle negli attacchi sostenuti contro singoli bersagli attraverso l'uso ripetuto delle sue abilità. Quando entra nello stato "Circuit Connection", può continuare a utilizzare la sua abilità fino all'esaurimento di tutti i Punti Abilità, con danni che aumentano a ogni utilizzo successivo. La sua ultimate evoca il leggendario "Unlimited Blade Works", un attacco devastante che gli conferisce cariche speciali per scatenare attacchi di supporto durante la battaglia.

Mentre l'universo si prepara a questo scontro epico, Phainon emerge finalmente come alleato chiave del Trailblazer. Nato ad Aedes Elysiae e tra i primi Eredi di Chrysos a mostrare benevolenza verso il protagonista, questo personaggio porta con sé il peso di grandi aspettative. La sua storia viene esplorata in profondità nella versione 3.4, tracciando il suo percorso da guerriero nascente fino al momento in cui è diventato la persona che conosciamo oggi.

Il sistema di combattimento di Phainon ruota attorno alle "Coreflames" che può accumulare attraverso vari mezzi. Una volta raggiunto un certo numero, può scatenare la sua ultimate per trasformarsi e creare un "Territorio", combattendo in una forma completamente nuova e più potente. Durante questa trasformazione, gli alleati lasciano temporaneamente il campo di battaglia mantenendo però attivi i loro effetti bonus, mentre Phainon sblocca nuove abilità canalizzando i poteri dell'Origine, della Calamità e dei Titani della Fondazione.

L'aggiornamento non si limita a introdurre nuovi personaggi, ma apporta significativi miglioramenti anche ai veterani del roster. Silver Wolf, Blade, Kafka e Jingliu riceveranno sostanziali potenziamenti che includono modifiche alle meccaniche di battaglia e agli effetti Eidolon. Una caratteristica particolarmente interessante è la possibilità per i giocatori di passare liberamente tra le modalità di combattimento classiche e potenziate, permettendo un gameplay flessibile adattato alle preferenze individuali.

Il ritorno di personaggi popolari caratterizza entrambe le metà dell'aggiornamento: nella prima metà torneranno Tribbie, Sunday e Sparkle, mentre nella seconda sarà la volta di Firefly, Jingliu e Blade. Firefly, in particolare, debutterà con un nuovo outfit chiamato "Spring Missive", che porta un look fresco a questa amata Cacciatrice di Stellaron.

Tra le novità più attese c'è finalmente l'implementazione della funzione "salta dialogo", che permetterà ai giocatori di scegliere liberamente il ritmo della narrazione in base alle proprie preferenze. Il minigioco "Origami Bird" farà il suo ritorno, aggiungendo un tocco di divertimento vivace all'aggiornamento. L'evento di collaborazione "Fate/stay night" partirà ufficialmente l'11 luglio e si estenderà fino alla fine della versione 3.6, durante la quale i giocatori potranno ottenere Archer gratuitamente semplicemente effettuando l'accesso al gioco.