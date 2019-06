For Honor Shadows of the Hitokiri: tutte le informazioni rivelate durante l’E3 2019

Durante la conferenza di Ubisoft all'E3 2019 sono state rivelate ulteriori informazioni sull'ultimo update di For Honor, disponibile già oggi.

Durante la lunga conferenza di Ubisoft, attualmente ancora in corso di svolgimento, c’è stato spazio anche per un titolo con già qualche anno sulle spalle ma decisamente ancora apprezzato dalla community: stiamo ovviamente parlando di For Honor.

Nonostante sia uscito da già due anni l’action game del publisher transalpino è infatti riuscito a fidelizzare un buon numero di utenti che ancora oggi riempiono i server del titolo. Ubisoft, visto il grande successo del titolo ha saggiamente deciso di annunciare un nuovo aggiornamento per For Honor: Shadow of the Hitokiri.

L’espansione presenterà un’ambientazione decisamente orientaleggiante e misteriosa allo stesso tempo. Shadow of the Hitokiri tratterà infatti temi oscuri e mistici, come spiriti ed ombre.

Tale evento prenderà piede su For Honor a partire da oggi, 10 Giugno, fino al 27 Giugno. Poco meno di venti giorni in cui avremo la possibilità di imbarcarci nella modalità a tempo limitato Soul Rush e sbloccare innumerevoli ricompense.

Sarà infatti resa disponibile una particolare customizzazione a tema spettrale per tutti i vari combattenti attualmente presenti nel titolo. Ad aumentare ancor di più la misteriosa atmosfera dell’evento sarà inoltre un particolare filtro ricreato per l’occasione che richiamerà i temi dell’oltretomba e dell’occulto.

Siete pronti a buttarvi nella mischia e sconfiggere i vostri avversari in Shadow of the Hitokiri, l’evento a tempo per For Honor appena annunciato durante la conferenza Ubisoft in questo caldo E3 2019? Che ne pensate di questa modalità a tempo, riprenderete in mano l’action game grazie a questa occasione? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!