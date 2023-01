Sembra proprio che la versione PC di Forspoken stia dando non pochi grattacapi ai videogiocatori che lo hanno scaricato. Così non sono tardate ad arrivare le prime recensioni negative direttamente sulla sua pagina Steam, a mettere in chiaro fin da subito la situazione del titolo. Con il 50% di recensioni negative (controllate durante la scrittura di questo articolo), si tratta di un esordio su PC che dovrebbe far riflettere ispirando interventi immediati (se interessati a conoscere il nostro punto di vista, qui trovate la nostra recensione).

I commenti nella pagina Steam di Forspoken sono una palese richiesta d’aiuto da parte dell’utenza che in questi giorni ha scaricato e sta provando il nuovo titolo di Square Enix. Le lamentele riportate sono legate a molteplici aspetti tecnici del videogioco. C’è chi parla di stuttering, chi di imprecisioni sonore generali e chi, addirittura, non riesce proprio ad avviare il videogioco dato il peso della sua grafica.

Oltre alle recensioni strettamente legate alla dimensione tecnica, alcuni utenti hanno commentato negativamente anche alcuni aspetti dello stesso mondo di gioco. Secondo loro l’esperienza generale con Forspoken non vale la pena, indicando nell’open world una delle cose da rimodellare e adattare meglio, ma anche nella storia e in altri aspetti.

Ovviamente le recensioni tecniche attuali lasciano il tempo che trovano, dato che si tratta ancora dei primi passi di Forspoken. Sicuramente la sua recente uscita verrà modellata da patch successive e da aggiornamenti mirati ad ottimizzare al meglio la situazione. Per adesso non ci resta che sperare in una risposta di Square Enix, o comunque in una sua reazione positiva a tutti questi commenti, così da delineare al meglio il viaggio di questo videogioco. Le sue potenzialità ci sono e si vedono (dobbiamo ancora appurare le reazioni dei giocatori PS5), anche se attendono ancora di essere canalizzate al meglio, a quanto pare.

