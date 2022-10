Chiunque si sia mai affacciato alla scena competitiva di Fortnite saprà sicuramente della quantità di tornei e campionati che ci sono in giro per il mondo. L’universo eSport è sempre più in espansione e anche sul suolo italico stanno emergendo una serie di iniziative e campionati degni di nota. Uno dei più interessanti di questo periodo è sicuramente la Twinkly Cup, che porta l’azienda che si occupa di luci decorative e LED anche all’interno dell’ecosistema eSport mondiale.

La nuova Twinkly Cup propone agli appassionati del battle royale un torneo su Fortnite al quale possono partecipare tutti gli appassionati di Fortnite residenti in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi. La partecipazione al torneo è aperta a tutti e totalmente gratuita, con la competizione che si svolgerà nell’arco di due giornate: una dedicata alle qualifiche e una per la finalissima dove verranno premiati i migliori 15 giocatori.

Ovviamente se si vuole partecipare alla Twinkly Cup si dovrà possedere una copia di Fortnite e di un account Epic Games, e se siete interessati nel mettervi alla prova potete già iscrivervi al torneo cliccando a questo indirizzo. L’evento, organizzato in collaborazione con Epic Games e Videogames Party, darà la possibilità ai giocatori europei di sfidarsi e vincere alcuni dei prodotti Twinkly per un montepremi di oltre 10.000€.

In tutto questo c’è anche un partner tecnico che è Razer, con la nota compagnia di hardware per PC che mette in palio una serie di premi come le cuffie wireless Barracuda X per mobile e da gaming multipiattaforma. Ci siamo quindi: con le qualificazioni della Twinkly Cup che avverranno nella giornata dell’8 ottobre, mentre la finale si disputerà un giorno dopo, il 9 ottobre. Per scoprire tutti i dettagli, compreso il regolamento completo di questo torneo, trovare ogni genere di informazioni a tal proposito sul sito di Twinkly.