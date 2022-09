Parlare di “palestra per gamer” probabilmente in Italia crea ancora scalpore, anche se è una realtà già sviluppata in altri paesi come il Giappone (ovviamente). Si tratta di uno spazio comune dove dilettanti e professionisti possono allenarsi e ottenere anche lezioni con un coach professionale.

Nello specifico in Giappone, l’Esports Gym include postazioni con PC equipaggiati con i giochi più famosi, come League of Legends, dove i giocatori possono prenotare una fascia oraria di tre ore per una cifra di circa $13 o optare per un abbonamento mensile da $50 con accesso quotidiano alle postazioni e sessioni di coaching opzionale (aggiunte per $25).

L’onda degli Esports ovviamente non comprende solo il Giappone, ma anche la Corea, e non solo solo associazioni o aziende che investono negli Esports, ma anche i team stessi. Per esempio il team T1 in Corea del Sud, l’anno scorso ha costruito uno spazio che sembra essere proprio una Esports Gym: 10 piani nel distretto di Gangnam a Seoul con circa 70 giocatori professionisti che possono accedere a una palestra sponsorizzata dalla Nike, nutrizionisti, professori di lingua inglese e molto altro.

Una vera e propria zona adatta ai gamer per poter non solo allenarsi per le loro competizioni, ma anche ampliare la propria cultura per poter agevolarsi nella lingua straniera, come l’inglese, e restare in forma. Questo ovviamente è un esempio, ma ci sono altre Esports Gym a Los Angeles e probabilmente, perché non sono vere e proprie palestre, rientrano anche la Qlash House e la Mkers Gaming House.

Fortunatamente l’Italia non è così indietro come si pensa: una Esports Gym sta prendendo forma anche da noi con Trixo. Un progetto che comprende non solo 30 postazioni gaming, ma anche uno snack bar e sala relax per potersi godere le competizioni. Un’idea innovativa di Antonio Maestro pronta a suscitare l’interesse di tutti i gamer in Italia, professionisti e dilettanti.

Trixo nasce con l’obiettivo di mettere al passo l’Italia nel campo Esports a 360°, una struttura pensata per essere dotata di una strumentazione efficiente in modo da accogliere professionisti e appassionati. All’interno di essa ci sarà anche la possibilità di avere a disposizione un servizio di coaching per poter affinare le skill e crescere in ambito competitivo, con lezioni sia individuali che in team riguardanti tecniche e strategie fondamentali per poter partecipare alle competizioni.

Ovviamente, come per una vera palestra, ci sarà anche un mental coach e nutrizionista che sono figure necessarie nel mondo Esports. L’ampio spazio permette anche la presenza di un’area per l’allenamento ed esercizi a corpo libero.

Insomma, un vero e proprio paradiso per i gamer, senza ovviamente contare l’enorme crescita che potrebbe sviluppare questa Esports Gym: sponsorizzazioni, pubblicità, tornei dedicati alla beneficenza, ampliamento della cultura Esports in Italia… Insomma una crescita positiva che porterà non solo alla formazione di nuovi gamer, ma anche a un allenamento costante e promettente per i pro player.

Se parteciperete all’edizione di quest’anno del Lucca Comics&Games, potrete conoscere il team di Trixo, che ha anche vinto il premio Comics&Games Factory, una vera e propria vittoria non solo per il team di sviluppo ma anche per la fiera e l’Italia.