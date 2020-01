Fortnite Capitolo 2, leak sulla mappa e sugli eventi della Stagione 2

Appena pochi giorni fa Epic Games ha fatto sapere che la (lunghissima) prima stagione di Fortnite Capitolo 2 terminerà il prossimo 20 febbraio, con uno slittamento di due settimane rispetto a quanto previsto inizialmente. Un ritardo che sarebbe dovuto all’implementazione all’interno del gioco del motore di fisica Chaos dell’Unreal Engine che possa allo stesso tempo non stravolgere gli equilibri in termini di gameplay del gioco.

Proprio nelle ultime ore su 4chan sono apparsi alcuni leak che riguardano la prossima stagione di Fortnite Capitolo 2 che riguardano sia la mappa sia i possibili eventi al centro dei nuovi contenuti. Naturalmente, come ogni indiscrezione, va comunque valutata con estrema cautela ma quanto apparso in rete potrebbe anche essere coerente con l’implementazione del nuovo motore di fisica del gioco.

Credit: Epic/4chan via Forbes

Secondo un’analisi del giornalista Paul Tassi della rivista Forbes, il primo cambiamento riguarda la zona conosciuta in italiano come Foschi Fumaioli che sarebbe stata coinvolta da un’esplosione. La seconda area modificata sarebbe quella di Pantano Palpitante e Brughiere Brumose. Secondo quanto riportato nell’articolo, la possibile esplosione di un impianto nucleare, della quale i personaggi potrebbero essere testimoni stando ai presunti frame del video, sarebbe comunque coerente con quanto visto fin ad ora a livello del gioco.

L’esplosione della centrale nucleare, inoltre, sarebbe anche una buona occasione per mostrare tutto il potenziale del nuovo motore che gestisce la fisica degli oggetti del gioco. Come sottolinea Forbes, se il leak fosse arrivato prima delle informazioni relative al nuovo motore di gestione della fisica, allora potrebbe avere avuto una credibilità maggiore. Inoltre la mappa risulta essere abbastanza sfocata e senza nomi ma in ogni caso 4chan ha comunque alle spalle una storia di leak che poi si sono rivelati essere veritieri.