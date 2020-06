Fortnite: trovato Captain America, si batterà con Aquaman?

L’universo di Fortnite è ormai in costante evoluzione ed espansione. Ad Epic Games sta sempre più stretto il mondo che è riuscita a creare in tutti questi anni, andando ad inserire anche diversi personaggi prelevati direttamente da altri brand facenti parte di tutta l’industria dell’intrattenimento. Dopo l’arrivo di John Wick, Thanos, Deadpool e Aquaman, sembra che nel titolo di successo stia per essere aggiunto Captain America.

L’indizio è stato scovato da alcuni dataminer che, come accade spesso, si sono messi ad esplorare i file di gioco di Fortnite. La scoperta fatta sembra suggerire che Captain America sarà il nuovo personaggio Marvel ad apparire nel fortunatissimo titoli di Epic Games, a pochi giorni dal rilascio di Aquaman, altro famoso supereroe di sponda DC Comics. Che stia per prendere forma uno scontro epocale tra i due eroi?

Con un nuovo post pubblicato sul proprio account Twitter, l’utente Xtreme Adi ha condiviso l’immagine scoperta all’interno dei file di gioco di recente. Come potete chiaramente vedere, si tratta di una texture che rappresenta lo scudo di Captain America. Al momento sembra essersi palesato solo l’iconico scudo del supereroe Marvel, e non è ancora chiaro se i giocatori avranno l’opportunità di giocare con il personaggio in carne e ossa o se potranno solo trovare ed utilizzare il suo scudo.

Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni ufficiali a riguardo direttamente dalla bocca di Epic Games. Cosa ne pensate di questo ritrovamento da parte dei dataminer di Fortnite? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.

