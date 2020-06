Fortnite: truffe in Supporta un Creatore, Epic avvisa i giocatori

Dopo l’evento Il Dispositivo e l’inaugurazione della Stagione 3, settimana scorsa Fortnite ha introdotto ben poche novità oltre alcune delle ormai imperdibili sfide settimanali. Al momento Epic Games ha pubblicato sul proprio sito un nuovo messaggio, questa volta per avvisare tutti i giocatori appassionati del proprio titolo di successo che diversi utenti stanno effettuando delle vere e proprie truffe nella modalità Supporta un Creatore.

La modalità Supporta un Creatore di Epic consente ai creatori di contenuti di guadagnare denaro sia tramite Fortnite che da altri giochi presenti all’interno dell’Epic Games Store. Tuto ciò permette ai Creatori di poter guadagnare 5 Dollari o l’equivalente in valuta di gioco di 1.000 V Buck per ogni giocatore che deciderà di supportarli. Al momento, sembra che questa iniziativa sia stata invasa da alcuni utenti che stanno attuando diverse truffe.

Come è stato riportato da Epic Games sul proprio sito ufficiale: “Siamo a conoscenza che diversi creatori hanno realizzato contenuti per truffare i giocatori. Stiamo intervenendo perché tali creatori siano rimossi dall’ecosistema e per evitare truffe del genere in futuro. Questi individui creano contenuti social in cui promettono falsi benefici ai giocatori se utilizzano uno specifico codice Supporta un creatore. Un’altra truffa comune sono le isole in modalità Creativa che promettono ricompense per i giocatori, come V-buck gratuiti. I giocatori che usano questi codici non ricevono mai i benefici che i creatori hanno promesso.”

Inoltre, Epic sta invitando a segnalare ulteriori casi di truffa utilizzando l’hashtag #reportacreator, il tutto inviando anche un video o uno screenshot come testimonianza della truffa ai danni di un giocatore. Cosa ne pensate di quanto sta accadendo alla modalità Supporta un Creatore in Fortnite?

